Раскрыли тайну интуиции

Интуиции можно доверять на 90%. К такому выводу пришли израильские ученые.

Сотрудники Университета Тель-Авива изучили, каким образом логика и инстинкты человека влияют на принятие ответственных решений. Оказалось, что решения, основанные на интуиции, оказываются правильными в 90% случаев.

Авторы исследования полагают, что мозг действует по специальной системе для решения сложных задач. По всей видимости, инстинкты (интуиция) появляются на основе тщательного анализа информации. Этот анализ мозг проводит на подсознательном уровне, а человек получает окончательное решение, которое называет интуицией.

likar.info