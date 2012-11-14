Сочетания продуктов, которые помогут похудеть

Для того чтобы ускорить метаболизм, а, как следствие, избавиться от лишнего веса, мало есть правильные продукты. Их надо еще и правильно сочетать. Мы расскажем как.

Кефир с фруктами

Кефир ускоряет процесс пищеварения, а если пить его вместе с фруктами, то он помогает микроэлементам и витаминам, которые содержатся в фруктах, быстрее усвоиться. Но лучше всего выбирать какой-нибудь один фрукт для одного приёма пищи, так как не все они сочетаются между собой.

Черника и виноград

Именно эти две ягоды в сочетании дают мощный эффект - при взаимодействии они усиливают полезные свойства друг друга.

Морковь с маслом

Красивые ногти и волосы, хорошее зрение и сопротивление инфекциям - вот далеко не полный список плюсов, которые обеспечит тебе морковный сок на завтрак. Но поскольку витамин А, содержащийся в моркови, усваивается при помощи жиров, не забудь добавить чайную ложку растительного (сливочного, оливкового) масла.

Рис и овощи

Рисовая крупа - это идеальный природный абсорбент (особенно это касается неочищенного риса). Он впитывает в себя все вредные вещества, которые попадают в организм, выводит соли и шлаки. Диетологи рекомендуют готовить рис с овощами - с тыквой и, особенно, с красным перцем.

Рыба и лимон

Благодаря тому, что калорийность рыбы невелика, ее включают в различные диеты для снижения веса. Этот продукт позволяет не только сбросить лишний вес, но и обогатить организм полезными веществами и витаминами. Витамин С, содержащийся в лимоне, ускоряет усвоение железа, которым богата рыба. Кстати, очень интересно подметить, что чем больше люди употребляют морепродуктов, тем тем дольше живут. В среднем, речь идет о разнице в 5-10 лет. Больше всего долгожителей именно в морских регионах.

Апельсиновый сок и овсянка

Несмотря на то, что сочетание овсянки с апельсиновым соком благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему - способствует очищению сосудов, исследования американского Департамента сельского хозяйства показали, что эти два продукта имеют и негативное влияние. Вместе они увеличивают количество холестерина в организме.

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