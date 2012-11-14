Мед – лучшее лекарство от кашля

Исследование показало, что мед справляется с приступами кашля лучше, чем лекарственные сиропы и таблетки. Достаточно принять всего 10 граммов меда.

Израильские врачи проверили эффективность меда на группе из 300 детей 1-5 лет, имеющих инфекции горла. Три четверти из них перед сном приняли чайную ложку меда эвкалипта, цитрусового меда или меда губоцвета, остальные получили плацебо. На следующий день родителей попросили рассказать о тяжести ночного кашля у детей, и насколько он мешал детям спать.

За время лечения состояние детей, принимающих плацебо, в целом улучшилось, однако дети, принимавшие на ночь мед, выздоравливали намного быстрее. Уже в первую ночь кашель их мучил гораздо меньше, и они спокойно спали, пишет The Telegraph.

Дело в том, что в меде содержится большое количество антиоксидантов. Он может полностью заменить сиропы от кашля. К тому же было доказано, что многие сиропы вообще не работают и даже представляют опасность при передозировке.

Однако помните, что детям в возрасте до одного года мед противопоказан.

korzonews.info