Почти каждая женщина хочет иметь шелковую и объемную копну волос. Что делать, если волосы тонкие и непослушные? Узнайте из нашей статьи.

Мы попросили стилиста Каролин Эрлаха (Австрия) рассказать, как сделать волосы пышными и здоровыми.

Средства по уходу

Выбирайте правильные продукты для волос. Для ослабленных волос следует выбирать средства по уходу, на которых написано «для тонких волос», так как их состав отличается от других средств по уходу. Обращайте внимание на этикетку. Ни в коем случае не покупайте средства, в составе которых есть силикон. Для тонких волос идеально подойдут средства на основе оливкового масла, которое поможет насытить поврежденные волосы. Для дополнительного объема используйте шампуни на основе пшеницы, хны и листьев чая. Также обратите на порошковые средства для создания объема.

Укладка

Волосы ни в коем случае нельзя пересушивать. Перед сушкой нанесите на волосы термозащиту, которая поможет сохранить структуру волос. Для большего объема парикмахеры рекомендуют сушить волосы почти сухими. То есть, после естественного высыхания вы можете слегка подправить форму. Создать дополнительный объем поможет большая круглая щетка. Чем больше диаметр, тем больше будет объем. Достигнуть объема можно за счет завитков. Для этого вам понадобятся большие бигуди и пенка для волос с восстанавливающими компонентами. Что касается волос, позвольте им самостоятельно высохнуть. Ни в коем случае не наносите лак на волосы. Он высушивает пряди и разрушает их структур.

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