Можно ли заменить родителей бабушкой?

Ба­буш­ки и де­душ­ки име­ют ог­ром­ное вли­я­ние на ре­бен­ка, в осо­бен­нос­ти если они час­то под­ме­ня­ют ро­ди­те­лей в ро­ли вос­пи­та­те­лей.

И это, в об­щем-то, пре­крас­но, если пре­бы­ва­ние у ба­буш­ки не ста­но­вит­ся для ре­бен­ка пе­ри­о­дом все­доз­во­лен­нос­ти. Тем бо­лее опас­но, ког­да ба­буш­ка и де­душ­ка вслух осуж­да­ют ро­ди­те­лей за ка­кие-ли­бо дейст­вия во вза­и­мо­от­но­ше­ни­ях с ре­бен­ком. Преж­де все­го, это не яв­ля­ет­ся кор­рект­ным и су­щест­вен­но под­ры­ва­ет ро­ди­тель­ский ав­то­ри­тет.

А по­до­рвав этот са­мый ав­то­ри­тет лю­бя­щие ба­буш­ки и де­душ­ки на­но­сят ре­бен­ку ог­ром­ный вред, ведь добрые от­но­ше­ния ро­ди­те­ля и ре­бен­ка очень важ­ны. Имен­но ро­ди­те­ли бу­дут ос­нов­ной под­держ­кой ре­бен­ку на про­тя­же­нии всей его жиз­ни и раз­ру­шать уве­рен­ность ре­бен­ка в па­пе или ма­ме не­до­пус­ти­мо.

Об­ще­ние с бо­лее стар­шим по­ко­ле­ни­ем да­ет ре­бен­ку мно­го ду­шев­но­го теп­ла.

У ба­буш­ки, как пра­ви­ло, на­мно­го боль­ше сво­бод­но­го вре­ме­ни и она с удо­вольст­ви­ем про­во­дит его с ре­бен­ком, тем са­мым ком­пен­си­руя не­до­ста­ток ро­ди­тель­ско­го вни­ма­ния. Меж­ду деть­ми и стар­шим по­ко­ле­ни­ем не­ред­ко воз­ни­ка­ет ка­кая-то мис­ти­чес­кая связь, на­пол­нен­ная ра­достью и лю­бовью.

Бы­ва­ет, прав­да, и ина­че. Ба­буш­ка и де­душ­ка ве­дут ак­тив­ный об­раз жиз­ни и вре­ме­ни на сво­их вну­ков у них нет. Та­кие си­ту­а­ции те­перь не ред­кость. Од­на­ко от­ча­ивать­ся не сто­ит.

Де­ти, вос­пи­тан­ные без ба­бу­шек и де­ду­шек вы­рас­та­ют бо­лее са­мос­то­я­тель­ны­ми и рас­су­ди­тель­ны­ми. Он рас­тут и вос­при­ни­ма­ют мир ва­ши­ми гла­за­ми - гла­за­ми лю­дей не так да­ле­ко ушед­ших от сле­ду­ю­ще­го по­ко­ле­ния. У них фор­ми­ру­ет­ся бо­лее ра­ци­о­на­лис­ти­чес­кий взгляд на ве­щи, да и вы ли­ше­ны тре­вог и бес­по­койст­ва по по­во­ду "двой­но­го" вос­пи­та­ния, при ко­то­ром ва­ши уста­нов­ки, за­пре­ты и по­ощ­ре­ния под­вер­га­ют­ся ана­ли­зу и кри­ти­ке со сто­ро­ны ба­бу­шек и де­ду­шек.

Есть еще один су­щест­вен­ный ми­нус у ба­буш­ки­но­го вос­пи­та­ния.

Ба­буш­ки лю­бят сво­их вну­ков не так, как ког­да-то лю­би­ли де­тей, а бо­лее тре­пет­но и с боль­шей от­да­чей, иног­да че­рез­чур опе­кая их, за­карм­ли­вая пи­рож­ка­ми и за­ку­ты­вая в шар­фы. Та­кие теп­лич­ные усло­вия не идут на поль­зу здо­ровью ре­бен­ка, к то­му же ре­бе­нок мо­жет рас­ти слиш­ком из­ба­ло­ван­ным и не са­мос­то­я­тель­ным.

За­ме­нить ро­ди­те­лей ба­буш­ки и де­душ­ки не мо­гут еще и по той при­чи­не, что име­ют кар­ди­наль­но от­ли­ча­ю­щу­ю­ся точ­ку зре­ния на со­вре­мен­ную жизнь, чем мо­гут вно­сить сму­ту в дет­ское мыш­ле­ние.

Иде­аль­ным ва­ри­ан­том есть час­тич­ное учас­тие в вос­пи­та­нии. Ро­ди­те­ли не рас­слаб­ля­ют­ся со­всем и не пе­ре­кла­ды­ва­ют на пле­чи стар­ше­го по­ко­ле­ния за­бо­ту о сво­ем ре­бен­ке, ока­зы­вая са­мо­му ре­бен­ку не­оце­ни­мую услу­гу.

dytyna.info