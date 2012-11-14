Можно ли заменить родителей бабушкой?
Закармливают пирожками...
Бабушки и дедушки имеют огромное влияние на ребенка, в особенности если они часто подменяют родителей в роли воспитателей.
И это, в общем-то, прекрасно, если пребывание у бабушки не становится для ребенка периодом вседозволенности. Тем более опасно, когда бабушка и дедушка вслух осуждают родителей за какие-либо действия во взаимоотношениях с ребенком. Прежде всего, это не является корректным и существенно подрывает родительский авторитет.
А подорвав этот самый авторитет любящие бабушки и дедушки наносят ребенку огромный вред, ведь добрые отношения родителя и ребенка очень важны. Именно родители будут основной поддержкой ребенку на протяжении всей его жизни и разрушать уверенность ребенка в папе или маме недопустимо.
Общение с более старшим поколением дает ребенку много душевного тепла.
У бабушки, как правило, намного больше свободного времени и она с удовольствием проводит его с ребенком, тем самым компенсируя недостаток родительского внимания. Между детьми и старшим поколением нередко возникает какая-то мистическая связь, наполненная радостью и любовью.
Бывает, правда, и иначе. Бабушка и дедушка ведут активный образ жизни и времени на своих внуков у них нет. Такие ситуации теперь не редкость. Однако отчаиваться не стоит.
Дети, воспитанные без бабушек и дедушек вырастают более самостоятельными и рассудительными. Он растут и воспринимают мир вашими глазами - глазами людей не так далеко ушедших от следующего поколения. У них формируется более рационалистический взгляд на вещи, да и вы лишены тревог и беспокойства по поводу "двойного" воспитания, при котором ваши установки, запреты и поощрения подвергаются анализу и критике со стороны бабушек и дедушек.
Есть еще один существенный минус у бабушкиного воспитания.
Бабушки любят своих внуков не так, как когда-то любили детей, а более трепетно и с большей отдачей, иногда черезчур опекая их, закармливая пирожками и закутывая в шарфы. Такие тепличные условия не идут на пользу здоровью ребенка, к тому же ребенок может расти слишком избалованным и не самостоятельным.
Заменить родителей бабушки и дедушки не могут еще и по той причине, что имеют кардинально отличающуюся точку зрения на современную жизнь, чем могут вносить смуту в детское мышление.
Идеальным вариантом есть частичное участие в воспитании. Родители не расслабляются совсем и не перекладывают на плечи старшего поколения заботу о своем ребенке, оказывая самому ребенку неоценимую услугу.