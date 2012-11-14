Отсутствие аппетита - серьезный симптом

Отсутствие аппетита на фоне серьезного дефицит веса – повод не откладывать визит к врачу. Такие симптомы могут быть признаками различных заболеваний. Об этом рассказала столичный врач-диетолог, эндокринолог Наталия Александровна Самойленко.

Врач не рекомендует принимать стимуляторы аппетита – они могут серьезно навредить здоровью. Необходимо пройти обследование, поскольку отсутствие аппетита может свидетельствовать о наличии эндокринных или нервных нарушений, заболеваний органов пищеварений и других серьезных болезнях.

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