Как лечить пониженное артериальное давление

"Первая ошибка всех гипотоников - кофе, а ошибка врачей - приписывать элеутерококк, - объясняет фитотерапевт Елена Васьковская. - Конечно, и то и другое временно улучшает состояние гипотоника, но лечебного эффекта от этого нет. "

Врач посоветовала простой рецепт лекарств из лимона: 6 лимонов без косточек перемолоть в мясорубке, высыпать в банку. Долить туда 1 литр кипяченой охлажденной воды и пол-литра жидкого меда. Полутора суток настаивать в холодном месте. Принимать трижды в день за полчаса до еды по 50 граммов. Принимать пока не закончится лекарство.

Посоветовала также взять себе за привычку есть тыквенные семечки - оно стабилизирует кровяное давление. Хотя бы 50 граммов в день позволяют ощутить очень быстрое улучшение самочувствия.

Целебные травы могут вылечить пониженное давление, однако такое лечение длительное.

"Должен сказать, что стоит несколько курсов лечения различными отварами пройти, чем залечиваться таблетками с неизвестными побочными эффектами. Между курсами лечения травами должен быть хотя бы месяц отдыха. В это время можно семечек полузать или лимонным настоем полечиться ", - замечает фитотерапевт.

Врач посоветовала пить каждый раз разные отвары. Один примерно 3 недели, месяц отдохнуть, и приступать к приему другого сбора. К примеру, можно приготовить такой сбор: по 1 части корня аира и ягоды можжевельника, по 2 части травы вероники, травы земляники и цветков цикория, по 4 части плодов шиповника, руты душистой и корня любистка, добавить туда 12 частей травы зверобоя. Три столовые ложки смеси залить 0,5 л кипятка и оставить в термосе на ночь. С утра процедить и пить настой в теплом виде за полчаса до еды, разделив все количество на три приема.

Следующим можно сделать такой: листья березы - 6 частей, трава будры - 2 части, корневище с корнями девясила - 1 часть, плоды земляники - 4 части, трава крапивы - 4 части, листья подорожника - 2 части, трава спорыша - 4 части, трава татарника - 14 частей, трава тысячелистника - 2 части и плоды шиповника - 4 части. Настаивать и пить так, как и первый.

Еще можно приготовить сбор из 4 частей листьев березы, травы вероники, корня одуванчика, 1 части корневища с корня девясила, 2 части листьев земляники, 2 части крапивы, листьев смородины, 1 часть листьев мяты, 10 частей травы татарника, 2 части хвоща полевого и 6 частей плодов шиповника. 2-3 столовые ложки сбора залить 0, 5 л кипятка. Настоять в термосе всю ночь. На следующий день пить настой в течение дня.

Также стоит попробовать настойку из стакана кипятка на 20 г травы едкого очитка. Принимать столовую ложку трижды в день.

"Главное, помните, что для гипотоников важно хорошо высыпаться, часто бывать на свежем воздухе и много двигаться. Волнение и нервы вредные всем, но гипотоникам особенно важно жить в покое и гармонии ", - уверяет фитотерапевт.

gazeta.ua