В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло сегодня в Чили. Об этом сообщает

со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 338 км к западу от Пуэрто-Чакабуко. Очаг залегал на глубине 9,7 км. Тревога цунами не объявлялась. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

В Чили отмечается высокая сейсмическая активность. Страна до сих пор оправляется от последствий сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8, происшедшего 27 февраля 2010 года, за которым последовало цунами.