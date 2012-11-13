В Чили произошло землетрясение
10:31, 13 ноября 2012Зарубежные новости
1
Магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло сегодня в Чили. Об этом сообщаетИТАР-ТАСС
со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков находился в 338 км к западу от Пуэрто-Чакабуко. Очаг залегал на глубине 9,7 км. Тревога цунами не объявлялась. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.
В Чили отмечается высокая сейсмическая активность. Страна до сих пор оправляется от последствий сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8, происшедшего 27 февраля 2010 года, за которым последовало цунами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter