БАДы с рыбьим жиром не заменят настоящую рыбу

Миллионы людей пьют рыбий жир в капсулах. По мнению специалистов, это бесполезное занятие, так как БАДы не способны уменьшить риск инсульта, пишет The Telegraph. А вот если два раза в неделю есть жирную рыбу, риск точно снизится.

Это доказывает анализ исследований почти 800000 человек из 15 стран, проведенный Кембриджским Университетом. Омега-3 и масло печени трески, как считается, полезны для сердца, мозга и суставов. Они, утверждают фармкомпании, улучшают состояние сосудов, снижают холестерин и убирают воспаление.

Но на практике оказывается, что рыба действует лучше. В неделю ученые рекомендуют съедать 2-4 порции рыбы. Это позволит уменьшить вероятность инсульта на 6%. А пять порций и больше - на 12%.

Также специалисты исследовали уровень жирных кислот омега-3 в крови людей. Даже те, у кого был высокий уровень кислот, все равно сталкивались с инсультами. Значит, от инсульта спасает не кислота. Известно, что в рыбе много витамина D и В. А эти витамины уже связывали со здоровьем сосудов. Есть и йод, таурин, селен.

Плюс, чем больше люди потребляют рыбы, тем реже они едят мясо и прочие продукты, вредные для сосудов. Кстати, жирную рыбу, как правило, готовят на пару или запекают, что полезно, в отличие от жарки.

Меддэйли