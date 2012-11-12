"Обычные" фобии нужно лечить

Фобия – интенсивная иррациональная боязнь чего либо, будь то объект, ситуация или действие. Фобии далеко не безобидны: их невозможно скрыть, они искажают личность и ломают жизнь людей, порой оставляя в полном одиночестве.

Психиатры выделяют три категории фобий – агорафобия, социальные фобии, простые (конкретные) фобии – боязнь определенных объектов или ситуаций.

Агорафобия – страх публичных мест. "Агора" – рынок и место собраний в Древней Греции. Некоторые люди, страдающие агорафобией, боятся публичных мест, некоторые – больших открытых пространств наподобие мостов. Агорафобия вдвое чаще распространена среди женщин. При отсутствии лечения эта фобия может буквально запереть человека в четырех стенах. Терапия помогает 9 из 10 пациентов.

Социальные фобии. Это не просто стеснение – это крайний страх, панические переживания по поводу неправильной оценки со стороны общества. Без лечения приводит к разрыву социальных контактов, что в итоге отрицательно сказывается на уровне и качестве жизни.

Аэрофобия – боязнь авиаперелетов – также очень неудобное отклонение. К счастью, оно легко поддается лечению гипнотерапией.

Помимо распространенных фобий существуют еще и необычные "чудачества". Например – паранормальные фобии: боязнь числа "13", боязнь вампиров. Карцинофобия – боязнь рака – вызывает панические атаки и сильнейшие головные боли. Карцинофобию лечат когнитивной психотерапией. Эметофобия – страх рвоты – поддается лечению гипнозом. Науке даже известны такие уникальные и сравнительно безобидные фобии, как одонтиатофобия (боязнь стоматолога) и спаргарофобия – страх… спаржи.

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