Если ребенок посещает "плохие" сайты
Психологи: у подростка нарушается естественный процесс зарождения чувственно-эротических ощущений...
Даже если набрать в поисковой системе слово «картошка», то, переходя от ссылки к ссылке, вы все равно можете легко угодить на порносайт, – говорит 14-летний Андрей. – Ну да, я уже видел порнофильмы. А что, все понятно, как это бывает, – нормально, нет вопросов!»
Современные подростки, активные пользователи интернета, рано или поздно стaлкиваются с порно. 62% европейцев от 14 до 18 лет регулярно заходят на порносайты, смотрят фильмы на DVD, фото, аниме или комиксы*. Причем впервые это происходит все раньше: порноресурсы становятся доступными задолго до первого сексуального опыта. Среди читателей Psychologies 27% столкнулись с подобным изображением, когда им было меньше десяти лет, 46% – в возрасте от 10 до 14 лет**. Как влияют на подростков встречи с (видео)сексуальностью и действительно ли есть повод для волнений?
Опыт инициации
«Просмотр порно и эротики, похоже, стал своеобразной инициацией, новым обрядом перехода во взрослость, – считает психотерапевт Екатерина Кадиева. – Жесткое изображение полового акта, как и вид обнаженной женщины или мужчины, запускает процесс осознания собственной сексуальности: своих фантазий, ощущений, желаний». Кроме того, молодые люди, чрезмерно опекаемые родителями, все дольше остаются подростками. «Почувствовать себя старше им помогают активное агрессивное поведение (оно кажется проявлением независимости) и «запретная» сексуальность, – соглашается психоаналитик Серж Тиссерон (Serge Tisseron). – Порнография как раз и находится на пересечении того и другого. Просмотр изображений, предназначенных только для взрослых, дает подросткам ощущение, что и они стали «большими».
Опасность поверить
Иногда знакомство с «запретным» и ограничивается просмотром фильма категории ХХХ. «Эротическое зрелище действует на подростков как предохранительный клапан: позволяет разрядить подавленные влечения и тем самым уменьшает вероятность того, что социально неприемлемые желания реализуются», – считает сексолог Игорь Кон***. Опасным же порно становится в тот момент, когда подросток начинает верить в то, что сексуальная жизнь происходит именно так, как показывают в этих фильмах. «Модели поведения актеров нередко становятся своего рода наглядным пособием эталонного секса, – говорит возрастной психолог Наталья Авдеева. – Начав собственную интимную жизнь, подростки ориентируются на экранный образ и переживают болезненное разочарование».
«У молодых людей возникает уверенность, что они способны на все, – поясняет психолог-консультант Гюзель Ферцер. – А когда ожидания (неминуемо) не совпадают с реальностью, оба партнера чувствуют обескураживающую растерянность, неудовлетворенность. Эти переживания могут быть настолько сильны, что у подростка нарушается естественный процесс зарождения чувственно-эротических представлений и ощущений». Подобный опыт некогда пережил и 24-летний Вадим: «Порнофильм, который мой приятель стащил у отца, меня потряс. Когда я пробовал заниматься сексом с девушками, то пытался воспроизводить увиденное. К моему изумлению, партнерши реагировали совсем иначе, не испытывая того, что я от них ожидал».
«Сценаристы порнофильмов не учитывают чувств и желаний своих персонажей, – комментирует сексолог Наида Добаева. – Порно, эротика всегда механистически подходят к интимным отношениям, это исключительно техническое и генитальное восприятие сексуальности».
Сберечь воображение
«Из порно я узнал о том, что такое тело женщины, но главное, оно очень сильно меня возбуждало», – продолжает свой откровенный рассказ Вадим, добавляя, что регулярно смотрел порнофильмы с 13 до 18 лет. «Подростки ищут «откровенные» изображения в первую очередь для того, чтобы ощутить сексуальное возбуждение», – подтверждает Наида Добаева. Порнография расширяет их «видеотеку» сексуальных фантазий: фильмы – короткий путь к тому, чтобы немедленно ощутить максимум сексуального удовольствия, не прибегая к сексуальным отношениям с партнером. «Порнография губит воображение подростков, потому что сводит сценарии интимной жизни к стереотипным картинкам и сюжетам, которые якобы исчерпывают все, что происходит между партнерами, – продолжает сексолог. – Между тем именно воображение, фантазии делают удовольствие насыщенным».
«Как когда-то Вадим, 14-летние и сегодня «купаются» в стереотипах, но большинство годам к 18 освобождаются от них. Они узнают что-то из прочитанного, что-то из разговоров с родителями или из обсуждений с друзьями увиденного на сайтах», – рассказывает Екатерина Кадиева. Верить или не верить в то, что они видят в фильмах категории ХХХ, зависит во многом от того, есть ли у них возможность про это говорить. Если подростки не могут сопоставить свою точку зрения с мнением друзей или взрослых, они рискуют остаться в плену своих предрассудков.
Важный и (не)опасный этап
17-летняя Ксения еще не вступала в сексуальные отношения, но уже попадала по ссылкам на порносайты. «Это просто кино, – считает она. – Артисты исполняют команды режиссера, а не действуют под влиянием чувства». Как и Ксения, большинство подростков все менее склонны верить таким фильмам, дистанцируются от них. Собственный опыт создания изображений с помощью мобильного телефона, цифрового фотоаппарата или видеокамеры помогает им лучше понимать, как «устроено» кино. Но немало среди подростков и тех, кто, как 11-летний Иван, увиденное воспринимает буквально. В интернете он натолкнулся на очень жесткий по реалистичности фильм. «Я как примерз к экрану, – вспоминает он сегодня, девять лет спустя. – Помню свою панику, что со мной тоже сделают такое. Родителям я, конечно, не мог сказать про то, что видел, и жил как в кошмаре…»
«Если рядом нет взрослого, которому подросток доверяет и с кем может обсудить то, что его волнует, порно действительно способно травмировать его психику, надолго затормозить (или чрезмерно активизировать) его сексуальное развитие», – говорит Наталья Авдеева. Ведь в сексуальном воспитании, как и в воспитании вообще, диалог между ребенком и взрослым – единственная защита от всевозможных заблуждений, неверных и опасных толкований.