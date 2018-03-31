Если ребенок посещает "плохие" сайты

Да­же если на­брать в по­ис­ко­вой сис­те­ме сло­во «кар­тош­ка», то, пе­ре­хо­дя от ссыл­ки к ссыл­ке, вы все рав­но мо­же­те лег­ко уго­дить на пор­но­сайт, – го­во­рит 14-лет­ний Ан­дрей. – Ну да, я уже ви­дел пор­но­филь­мы. А что, все по­нят­но, как это бы­ва­ет, – нор­маль­но, нет во­про­сов!»

Со­вре­мен­ные под­рост­ки, ак­тив­ные поль­зо­ва­те­ли ин­тер­не­та, ра­но или позд­но стaлкиваются с пор­но. 62% ев­ро­пей­цев от 14 до 18 лет ре­гу­ляр­но за­хо­дят на пор­но­сай­ты, смот­рят филь­мы на DVD, фо­то, ани­ме или ко­мик­сы*. При­чем впер­вые это про­ис­хо­дит все рань­ше: пор­но­ре­сур­сы ста­но­вят­ся до­ступ­ны­ми за­дол­го до пер­во­го сек­су­аль­но­го опы­та. Сре­ди чи­та­те­лей Psychologies 27% столк­ну­лись с по­доб­ным изо­бра­же­ни­ем, ког­да им бы­ло мень­ше де­ся­ти лет, 46% – в воз­рас­те от 10 до 14 лет**. Как вли­я­ют на под­рост­ков встре­чи с (ви­део)сек­су­аль­ностью и дейст­ви­тель­но ли есть по­вод для вол­не­ний?

Опыт ини­ци­а­ции

«Про­смотр пор­но и эро­ти­ки, по­хо­же, стал свое­об­раз­ной ини­ци­а­ци­ей, но­вым об­ря­дом пе­ре­хо­да во взрос­лость, – счи­та­ет пси­хо­те­ра­певт Ека­те­ри­на Ка­ди­е­ва. – Жест­кое изо­бра­же­ние по­ло­во­го ак­та, как и вид об­на­жен­ной жен­щи­ны или муж­чи­ны, за­пус­ка­ет про­цесс осо­зна­ния собст­вен­ной сек­су­аль­нос­ти: сво­их фан­та­зий, ощу­ще­ний, же­ла­ний». Кро­ме то­го, мо­ло­дые лю­ди, чрез­мер­но опе­ка­е­мые ро­ди­те­ля­ми, все доль­ше оста­ют­ся под­рост­ка­ми. «По­чувст­во­вать се­бя стар­ше им по­мо­га­ют ак­тив­ное аг­рес­сив­ное по­ве­де­ние (оно ка­жет­ся про­яв­ле­ни­ем не­за­ви­си­мос­ти) и «за­прет­ная» сек­су­аль­ность, – со­гла­ша­ет­ся пси­хо­ана­ли­тик Серж Тис­се­рон (Serge Tisseron). – Пор­но­гра­фия как раз и на­хо­дит­ся на пе­ре­се­че­нии то­го и дру­го­го. Про­смотр изо­бра­же­ний, пред­на­зна­чен­ных толь­ко для взрос­лых, да­ет под­рост­кам ощу­ще­ние, что и они ста­ли «боль­ши­ми».

Опас­ность по­ве­рить

Иног­да зна­ком­ст­во с «за­прет­ным» и огра­ни­чи­ва­ет­ся про­смот­ром филь­ма ка­те­го­рии ХХХ. «Эро­ти­чес­кое зре­ли­ще дейст­ву­ет на под­рост­ков как предох­ра­ни­тель­ный кла­пан: по­зво­ля­ет раз­ря­дить по­дав­лен­ные вле­че­ния и тем са­мым умень­ша­ет ве­ро­ят­ность то­го, что со­ци­аль­но не­при­ем­ле­мые же­ла­ния ре­а­ли­зу­ют­ся», – счи­та­ет сек­со­лог Игорь Кон***. Опас­ным же пор­но ста­но­вит­ся в тот мо­мент, ког­да под­рос­ток на­чи­на­ет ве­рить в то, что сек­су­аль­ная жизнь про­ис­хо­дит имен­но так, как по­ка­зы­ва­ют в этих филь­мах. «Мо­де­ли по­ве­де­ния ак­те­ров не­ред­ко ста­но­вят­ся сво­е­го ро­да на­гляд­ным по­со­би­ем эта­лон­но­го сек­са, – го­во­рит воз­раст­ной пси­хо­лог На­талья Ав­де­е­ва. – На­чав собст­вен­ную ин­тим­ную жизнь, под­рост­ки ори­ен­ти­ру­ют­ся на эк­ран­ный об­раз и пе­ре­жи­ва­ют бо­лез­нен­ное разо­ча­ро­ва­ние».

«У мо­ло­дых лю­дей воз­ни­ка­ет уве­рен­ность, что они спо­соб­ны на все, – по­яс­ня­ет пси­хо­лог-кон­суль­тант Гю­зель Фер­цер. – А ког­да ожи­да­ния (не­ми­ну­е­мо) не со­впа­да­ют с ре­аль­ностью, оба парт­не­ра чувст­ву­ют обес­ку­ра­жи­ва­ю­щую рас­те­рян­ность, не­удов­летво­рен­ность. Эти пе­ре­жи­ва­ния мо­гут быть на­столь­ко силь­ны, что у под­рост­ка на­ру­ша­ет­ся ес­тест­вен­ный про­цесс за­рож­де­ния чувст­вен­но-эро­ти­чес­ких пред­став­ле­ний и ощу­ще­ний». По­доб­ный опыт не­ког­да пе­ре­жил и 24-лет­ний Ва­дим: «Пор­но­фильм, ко­то­рый мой при­ятель ста­щил у от­ца, ме­ня по­тряс. Ког­да я про­бо­вал за­ни­мать­ся сек­сом с де­вуш­ка­ми, то пы­тал­ся вос­про­из­во­дить уви­ден­ное. К мо­е­му изум­ле­нию, парт­нер­ши ре­а­ги­ро­ва­ли со­всем ина­че, не ис­пы­ты­вая то­го, что я от них ожи­дал».

«Сце­на­ри­с­ты пор­но­филь­мов не учи­ты­ва­ют чувств и же­ла­ний сво­их пер­со­на­жей, – ком­мен­ти­ру­ет сек­со­лог На­ида До­ба­е­ва. – Пор­но, эро­ти­ка всег­да ме­ха­нис­ти­чес­ки под­хо­дят к ин­тим­ным от­но­ше­ни­ям, это ис­клю­чи­тель­но тех­ни­чес­кое и ге­ни­таль­ное вос­при­я­тие сек­су­аль­нос­ти».

Сбе­речь во­об­ра­же­ние

«Из пор­но я узнал о том, что та­кое те­ло жен­щи­ны, но глав­ное, оно очень силь­но ме­ня воз­буж­да­ло», – про­дол­жа­ет свой от­кро­вен­ный рас­сказ Ва­дим, до­бав­ляя, что ре­гу­ляр­но смот­рел пор­но­филь­мы с 13 до 18 лет. «Под­рост­ки ищут «от­кро­вен­ные» изо­бра­же­ния в пер­вую оче­редь для то­го, что­бы ощу­тить сек­су­аль­ное воз­буж­де­ние», – под­тверж­да­ет На­ида До­ба­е­ва. Пор­но­гра­фия рас­ши­ря­ет их «ви­део­те­ку» сек­су­аль­ных фан­та­зий: филь­мы – ко­рот­кий путь к то­му, что­бы не­мед­лен­но ощу­тить мак­си­мум сек­су­аль­но­го удо­вольст­вия, не при­бе­гая к сек­су­аль­ным от­но­ше­ни­ям с парт­не­ром. «Пор­но­гра­фия гу­бит во­об­ра­же­ние под­рост­ков, по­то­му что сво­дит сце­на­рии ин­тим­ной жиз­ни к сте­рео­тип­ным кар­тин­кам и сю­же­там, ко­то­рые яко­бы ис­чер­пы­ва­ют все, что про­ис­хо­дит меж­ду парт­не­ра­ми, – про­дол­жа­ет сек­со­лог. – Меж­ду тем имен­но во­об­ра­же­ние, фан­та­зии де­ла­ют удо­вольст­вие на­сы­щен­ным».

«Как ког­да-то Ва­дим, 14-лет­ние и се­год­ня «ку­па­ют­ся» в сте­рео­ти­пах, но боль­шинст­во го­дам к 18 осво­бож­да­ют­ся от них. Они узна­ют что-то из про­чи­тан­но­го, что-то из раз­го­во­ров с ро­ди­те­ля­ми или из об­суж­де­ний с друзь­я­ми уви­ден­но­го на сай­тах», – рас­ска­зы­ва­ет Ека­те­ри­на Ка­ди­е­ва. Ве­рить или не ве­рить в то, что они ви­дят в филь­мах ка­те­го­рии ХХХ, за­ви­сит во мно­гом от то­го, есть ли у них воз­мож­ность про это го­во­рить. Если под­рост­ки не мо­гут со­пос­та­вить свою точ­ку зре­ния с мне­ни­ем дру­зей или взрос­лых, они рис­ку­ют остать­ся в пле­ну сво­их пред­рас­суд­ков.

Важ­ный и (не)опас­ный этап

17-лет­няя Ксе­ния еще не всту­па­ла в сек­су­аль­ные от­но­ше­ния, но уже по­па­да­ла по ссыл­кам на пор­но­сай­ты. «Это прос­то ки­но, – счи­та­ет она. – Ар­ти­с­ты ис­пол­ня­ют ко­ман­ды ре­жис­се­ра, а не дейст­ву­ют под вли­я­ни­ем чувст­ва». Как и Ксе­ния, боль­шинст­во под­рост­ков все ме­нее склон­ны ве­рить та­ким филь­мам, дис­тан­ци­ру­ют­ся от них. Собст­вен­ный опыт со­зда­ния изо­бра­же­ний с по­мощью мо­биль­но­го те­ле­фо­на, циф­ро­во­го фо­то­ап­па­ра­та или ви­део­ка­ме­ры по­мо­га­ет им луч­ше по­ни­мать, как «устро­е­но» ки­но. Но не­ма­ло сре­ди под­рост­ков и тех, кто, как 11-лет­ний Иван, уви­ден­ное вос­при­ни­ма­ет бук­валь­но. В ин­тер­не­те он на­толк­нул­ся на очень жест­кий по ре­а­лис­тич­нос­ти фильм. «Я как при­мерз к эк­ра­ну, – вспо­ми­на­ет он се­год­ня, де­вять лет спус­тя. – Пом­ню свою па­ни­ку, что со мной то­же сде­ла­ют та­кое. Ро­ди­те­лям я, ко­неч­но, не мог ска­зать про то, что ви­дел, и жил как в кош­ма­ре…»

«Если ря­дом нет взрос­ло­го, ко­то­ро­му под­рос­ток до­ве­ря­ет и с кем мо­жет об­су­дить то, что его вол­ну­ет, пор­но дейст­ви­тель­но спо­соб­но трав­ми­ро­вать его пси­хи­ку, на­дол­го за­тор­мо­зить (или чрез­мер­но ак­ти­ви­зи­ро­вать) его сек­су­аль­ное раз­ви­тие», – го­во­рит На­талья Ав­де­е­ва. Ведь в сек­су­аль­ном вос­пи­та­нии, как и в вос­пи­та­нии во­об­ще, диа­лог меж­ду ре­бен­ком и взрос­лым – единст­вен­ная за­щи­та от все­воз­мож­ных за­блуж­де­ний, не­вер­ных и опас­ных тол­ко­ва­ний.

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