Запахи помогут похудеть

В Соединенных Штатах особую популярность давно приобрела система похудения, которая предлагает утолять аппетит при помощи запахов. Принцип системы прост: укрощение чувства голода происходит за счет вдыхания специальных ароматов. Они воздействуют на определенную часть мозга и помогают контролировать аппетит.

Особенно эффективным в этом плане оказался аромат мяты. Доктор Брайан Раудебуш, адъюнкт-профессор психологии в Университете Уилинг в Западной Вирджинии на основе своих исследований доказал, что люди, вдыхающие аромат мяты до еды, употребляют в среднем на 1800 калорий меньше, чем обычно, в течение недели.

Всего один небольшой мазок маслом на запястье или грудь – и можно наслаждаться прекрасным запахом и худеть при этом. Примерно такой же эффект оказывает масло ванили.

korzonews.info