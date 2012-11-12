В России хотят запретить проносить спиртное на борт самолета

В России намерены запретить проносить спиртные напитки на борт самолета, даже если они куплены в магазинах duty free.

Об этом сообщает российское правительственное издание «Российская газета».

«Российские авиаперевозчики предложили запретить проносить на борт спиртные напитки даже в том случае, если они куплены в duty free. Минтранс их готов поддержать и уже разработал поправки в Воздушный кодекс, которые разрешат перевозчикам сначала забирать у пассажиров алкоголь, приобретенный в магазинах розничной торговли в контролируемой зоне аэропорта, а потом выдавать его, но только по окончании полета», - говорится в материале.

Планируется, что бутылки придется перед взлетом сдать сотрудникам авиакомпании. «Все это добро будут складировать в специально отведенном месте и строго охранять до конца полета», - пишет газета.

Это же требование будет касаться и спиртного, которое продано непосредственно на борту. При этом никто не собирается запрещать авиакомпаниям угощать пассажира стаканом пива или бокалом вина во время полета.

По информации издания, за последние полтора года только одна авиакомпания насчитала более тысячи случаев, когда пьяные дебоширы становились угрозой для безопасности полета. Особенно тяжело приходится экипажам в длительных полетах, которые длятся более 10 часов. Жесткий контроль по алкоголю хотят ввести в том числе из-за того, что штрафы за буйное поведение не действуют на пассажиров. Они сейчас составляют 1,5 тысячи рублей (около 50 долларов), а раньше было вообще 100 рублей (около 3 долларов).

Кроме этого Минтранс РФ предлагает дать право сопровождать воздушное судно в полете сотрудникам службы авиабезопасности, чтобы они вместе с экипажем могли усмирить буянов, применяя физическую силу.