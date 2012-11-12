В результате наводнения затоплено 70% территории Венеции.

После наводнения 1 ноября, когда высота прилива составила 140 сантиметров, продолжительные дожди привели к подъему воды до 149 сантиметров, сообщает NEWS.ru.

В других провинциях стихия вызвала разрушение домов. Власти, еще не успевшие оправиться от предыдущего удара, решили попросить помощи у Европейского фонда финансовой стабильности, пишет итальянское агентство ANSA.

Продолжительные дожди привели к обильным осадкам в Венеции. По большей территории города можно передвигаться только в резиновых сапогах, при этом знаменитая площадь Сан-Марко ушла под воду на 60 сантиметров. Рекордный уровень воды был зафиксирован на мысе Пунта делла Салюте - 149 сантиметров. Тем не менее, по сообщениям властей, в Венеции никто не пострадал и серьезных повреждений наводнение городу не принесло, в то время как регионы Тоскана и Лигурия пострадали больше, пишет La Repubblica.

В Тоскане 200 человек были эвакуированы, а спасатели до сих пор ведут разборы завалов, образовавшихся в результате оползней и падения деревьев. Многие жители оказались блокированы в домах и машинах.

В тосканской провинции Масса-Карраре 50 человек остались без жилья, в 1700 домов не подается электричество. Дорожное сообщение нарушено вследствие схода оползней на дороги и затопления мостов. Всем жителям строго советуют укрываться на верхних этажах домов.

Наводнение стало крупнейшим в истории Италии за последние 50 лет, и шестым по силе с 1872 года после того, как были установлены первые приборы для измерения и автоматической регистрации колебаний уровня воды.

По прогнозам специалистов, если дожди продолжатся, то вода сможет добраться до центра страны, в том числе до Рима.