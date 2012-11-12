В Чехии нелегальным алкоголем отравилось 33 человека

Число жертв отравления нелегальным алкоголем в Чехии достигло 33 человек, в воскресенье в больнице города Фридек-Мистек скончался 63-летний мужчина.

Как передает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Габриэлу Голчакову, с начала сентября по всей стране отравились метиловым спиртом около 90 человек, многие из них ослепли. Этот случай массового отравления алкогольной продукцией стал самым крупным в Чехии за последние 30 лет.

«Мужчина был госпитализирован около месяца назад в связи с отравлением метанолом. Врачи долго боролись за его жизнь, однако отравление оказалось очень сильным», - сказала пресс-секретарь.

Власти Чехии вновь призывают сограждан перед употреблением крепких алкогольных напитков тщательно проверять происхождение продукции и наличие на бутылках акцизных марок.

ria.ru