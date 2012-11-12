Американские физики создали кожу, способную к самолечению

Американские физики создали сверхгибкий материал, способный залечивать царапины и порезы и умеющий распознавать касания, что позволит использовать его в качестве основы для синтетической кожи.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

«До нашей работы было сложно даже представить, что мы сможем создать столь гибкий и хорошо проводящий электричество материал, способный залечивать порезы и царапины. Свежий порез «заживал» на этой коже за несколько секунд. Даже человеческая кожа заживает за несколько дней. В общем, мы думаем, что это очень круто», - заявили авторы изобретения, чьи слова приводит пресс-служба Школы инженерного дела при Стэнфордском университете (США).

Как отмечает издание, группа физиков под руководством Чженань Бао (Zhenan Bao) из Стэнфордского университета уже несколько лет пытается воспроизвести ключевые свойства кожи - гибкость, прочность, высокую чувствительность и способность к заживлению травм - в искусственном материале. Так, в 2010 году Бао и ее коллеги создали гибкий электропроводный материал, способный чувствовать нажатия и прикосновения.

В новой работе авторы статьи решили «научить» искусственную кожу самому сложному свойству ее живой прародительницы - способности к самолечению. По их словам, за последние годы другие группы ученых изобрели несколько материалов со способностью к самолечению, однако все из них не проводят ток или обладают крайне неприятными недостатками, не позволяющими использовать их в качестве искусственной кожи.

Бао и ее коллеги решили эти проблемы при помощи двух ключевых компонентов - особого углеводородного полимера и нанопорошка из никеля. По словам ученых, углеводородные цепочки обладают сразу несколькими полезными свойствами — они очень гибкие и подвижные по своей природе, что необходимо для самолечения кожи, а также неплохо проводят электрический ток.

Частицы никеля реализуют две других задачи - они делают кожу более прочной, а также улучшают ее проводящие свойства, соединяя разрозненные нити полимеров в единый проводник. Смесь из этих двух ингредиентов превращает мягкую полимерную субстанцию, похожую по своей консистенции на конфету-тянучку, в относительно твердый и одновременно гибкий материал.

Ученые изготовили тонкий лист из смеси полимера и наночастиц никеля и проверили, как он будет реагировать на порезы. Этот материал великолепно заживляет царапины и разрезы – «рана» на поверхности синтетической кожи исчезает буквально за несколько секунд после сжатия ее сторон и полностью залечивается через 30 минут. По словам физиков, их кожа выдерживает десятки порезов без каких-либо негативных последствий для своей внутренней структуры и свойств.

Как отмечают Бао и ее коллеги, новая версия синтетической кожи обладает той же чувствительностью, что и их прежние разработки. К примеру, перчатка из искусственной кожи будет «чувствовать» даже то небольшое давление, которое возникает при рукопожатиях.

Исследователи полагают, что их изобретение привлечет внимание медиков и других ученых, разрабатывающих протезы ног и рук, в ближайшем будущем. По их словам, сфера применения этого материала этим не ограничивается - прозрачная и растягивающаяся версия кожи может быть приспособлена для работы в качестве сенсора для экранов мобильных устройств и другой техники.