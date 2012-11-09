Чем опасен алкоголь "для разогрева"

Алкогольная "разминка" перед выходом в свет ведет к двойным неприятностям у молодежи, установили швейцарские ученые, говорится в пресс-релизе Swiss National Science Foundation. Научная статья будет опубликована в феврале 2013 года в журнале of Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Исследователи изучили практику потребления спиртного 183 молодых людей (97 девушек и 86 юношей) в возрасте 23 лет. Все они являлись учащимися трех высших учебных заведений Швейцарии. Данные о потреблении алкоголя и местах, где это происходило, начиная с пяти вечера и до утра следующего дня, собирались по четвергам, пятницам и субботам. Ученые получали их с помощью мобильных телефонов участников с выходом в интернет шесть раз в сутки. Всего за пять недель было получено 7828 отчетов за 1441 вечер.

Авторы исследования изучали связь между алкоголем "для разогрева", итоговым количеством употребленного за вечер и ночь спиртного и неблагоприятными последствиями.

Исследователи отмечают, что тенденция употреблять дешевый и более доступный алкоголь дома перед походом в клуб, бар, на концерт или на спортивное мероприятие значительно развита в США и Европе. В Швейцарии, по данным авторов, порядка трети запланированных молодежью мероприятий, где распивается спиртное, предваряется алкогольным "аперитивом". Из-за этого молодые люди выпивают в два раза больше алкоголя за ночь.

В результате исследования 47,5% юношей и девушек рассказали о последствиях своих возлияний. Так, 40,7% мужчин и 36,1% женщин сообщили о похмелье, 20,9% и 12,4% - соответственно о непланировавшемся употреблении психоактивных веществ, 11,6% и 7,2% - о потере памяти, 8,1% и 5,2% - о незапланированном и незащищенном сексе, 5,8% и 3,1% - поранились сами или нанесли вред кому-то другому, а 3,5% юношей признались, что в подпитии нанесли ущерб чужой собственности или совершили акт вандализма.

РИА Новости