Слепых пациентов научили видеть с помощью слуха

Слепые пациенты способны обучиться технике, которая позволяет "увидеть" объекты с помощью слуха, сообщает EurekAlert!. К такому выводу пришла международная группа ученых из Израиля и Франции под руководством профессора Еврейского университета в Иерусалиме Амира Амеди (Amir Amedi). Статья исследователей опубликована в журнале Neuron.

В ходе своих исследований Амеди и его коллеги использовали устройство, которое позволяют перекодировать визуальные сигналы в звуковые. Прибор состоит из миниатюрной камеры и наушников, подключенных к компьютеру или смартфону.

Устройство преобразует изображение с камеры в звуки с помощью заданного алгоритма. Благодаря таким аппаратам, пациенты с нарушением работы одного из анализаторов могут воспринимать и правильно интерпретировать поступающую извне информацию с помощью другого органа чувств.

По данным работы, участникам экспериментов, которые страдали врожденной потерей зрения, понадобилось около 70 часов тренировки, чтобы освоить принцип работы с преобразующим устройством. После этого они научились видеть текстуры и объекты, в том числе дома и лица. Кроме того, добровольцы смогли определять положение других людей, различать выражение лица, а также читать отдельные буквы и слова.

Использовав метод функциональной магнитно-резонансной томографии, ученые зарегистрировали возбуждение зрительной коры головного мозга слепых пациентов. Кроме того, группа Амеди выявила возбуждение в отделе мозга, отвечающего за зрительное восприятие букв. Пациентам понадобилось всего два часа тренировок, чтобы эта область коры стала более активной.

Таким образом, исследователи показали, что области мозга, обеспечивающие обработку зрительной информации, могут возобновить свою активность даже после длительной потери зрения. По словам Амеди, использованные в ходе экспериментов конвертирующие устройства могут быть использованы как самостоятельно, так и в комбинации с бионическими протезами глаз.

МедПортал