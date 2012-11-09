ТОП-10 целебных напитков от простуды

С наступлением сезона холодов снова увеличивается риск переохладиться и подхватить простуду. Чтобы подавить хворь "в зародыше" можно обойтись без антибиотиков, а вовремя ударить по болезни целебными напитками, польза которых проверена еще нашими бабушками. Представляем вам десятку подобных средств от простуды.

Теплый чай с медом и лимоном

Если вы простудились, первым делом приготовьте некрепкий черный или зеленый чай, в который добавьте 1 чайную ложку меда и пару долек лимона. Очень важно НЕ добавлять мед и лимон в кипяток,чтобы сохранить их полезные вещества.

Малиновый чай с цветками липы

Из сухих цветков липы заварите чай, добавьте в него сухие ягоды и листья малины. И оставьте настаиваться на 30 минут. Если ягод малины нет, подойдет и малиновое варенье.

Чай из шиповника

Ни для кого не секрет,что шиповник - идеальный источник витамина С. Измельченные сухие плоды шиповника(3 столовые ложки), залейте 0,5 л кипятка и оставьте в термосе на ночь. Утром процедите и пейте 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

Морс клюквенный или брусничный

Клюква и брусника - это просто уникальные по своим бактерицидным свойствам средства. Для приготовления морса разотрите ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залейте 0,5 литрами теплой воды.

Горячее молоко с минеральной водой

Если у вас начался кашель, приготовьте горячее молоко со щелочной водой (например, Боржоми). Данный напиток будет способствовать отхождению мокрот.

Молоко с чесноком

Это экстренное средство поможет вам встать на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 капель сока чеснока, и выпить на ночь.

Компот из сухофруктов

Проверенное и всем известное с детства средство. Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде. 100 г сухофруктов перебрать, крупные фрукты нарезать. Все сухофрукты тщательно промыть в теплой воде. Сначала варить яблоки и груши до мягкости в течение 30 мин, добавив сахар (3 ст.л. на 1 л воды), затем урюк и чернослив, и под конец за 5 мин до окончания варки добавить изюм и курагу. В готовый компот можно добавить сок лимона или апельсина, мед.

Имбирный чай с лимоном

Поможет в холодные осенние дни, укрепит иммунитет и повысит вашу работоспособность. 1 стакан горячей воды смешать с 1 ст.л. меда, 1 ст.л. сока лимона, 0,5 ч.л. измельченного имбирного корня и щепоткой корицы. Можно добавить в чай немного сухих измельченных листьев мяты.

Глинтвейн

Отличное средство от простуды и просто вкусный, полезный, согревающий напиток! Смешать пряности, добавить 100 мл воды, довести до кипения, снять с огня, настоять 10 мин. Процедить. Нарезать апельсин кружочками. Смешать вино, отвар, сахар и дольки апельсина. Все довести до кипения, но не кипятить! В глинтвейн можно добавлять также мед, яблоки, изюм. Подавать горячим. Пить лучше на ночь, чтобы сразу лечь в постель, а в ноги положить теплую грелочку.

Ромашковый чай

Ромашка - мягкое противовоспалительное средство. В сочетании с липой и медом является хорошим противопростудным средством. Приготовление чая: взять по 1 ч.л. цветков ромашки и цветков липы, заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 мин, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно добавить мед.

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