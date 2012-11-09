На северо-востоке США люди сидят без электричества

В ряде штатов на северо-востоке США, пострадавших от недавнего урагана "Сэнди", из-за снежной бури отключены от электричества более 270 тысяч человек, в том числе в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Порывы ветра достигали 100 км в час. Выпало до 15 см снега, сообщает радио «Свобода».

Аварийные службы постарались расчистить автотрассы, чтобы не допустить заторов на дорогах в часы пик. О сбоях в работе железнодорожного транспорта не сообщается.

Источник: http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20121108/17/17.html?id=24765424