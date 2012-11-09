Шесть причин любить шоколад

С синдромом хронической усталости, который называют ещё "болезнью жителей мегаполисов", можно бороться с помощью шоколада. Это доказывают исследования, проведённые в Hull York Medical School, сообщает Mirror. Добровольцы с тяжёлой формой синдрома хронической усталости (среди симптомов — беспричинная смена настроения от апатии до вспышек гнева, плохое самочувствие, слабость, снижение работоспособности) трижды в день ели по 15-граммовому кусочку чёрного шоколада. Через 8 недель они отметили значительное улучшение самочувствия. На шоколад стоит обратить внимание и не только при синдроме хронической усталости. Исследования выявили ряд его положительных свойств.

1. Шоколад бодрит.

В какао-бобах, из которых делают шоколад, содержится кофеин. В умеренных дозах кофеин повышает умственную и физическую работоспособность, даёт возможность лучше реагировать на изменения обстановки (усиливаются положительные условные рефлексы), уменьшает чувство усталости и сонливости. К тому же, в шоколаде много глюкозы — основного источника "топлива" для нашего организма.

2. Шоколад улучшает настроение.

Какао-бобы – отличный источник триптофана, аминокислоты, которая нужна для синтеза в нашем мозге серотонина, который называют «гормоном счастья». При стрессе в организме истощаются запасы серотонина. Результат — подавленное настроение, упадок сил. И даже плохое самочувствие: при снижении серотонина повышается чувствительность болевой системы организма, то есть, даже слабое раздражение отзывается сильной болью. Шоколад стимулирует выработку серотонина, повышая настроение.

3. Шоколад замедляет старение кожи.

Ежедневно употребляя в пищу черный шоколад, можно замедлить старение кожи, считают ученые из Великобритании. В ходе исследования они выяснили: несколько кусочков чёрного шоколада в день замедляют процесс разрушения коллагеновых волокон и улучшают обмен веществ в нашей коже. Это происходит благодаря высокому содержанию сильных антиоксидантов – флавоноидов. Кроме того, черный шоколад снижает риск развития одного из самых опасных видов рака – меланомы.

4. Шоколад спасает от диабета и ожирения.

Темный шоколад снижает риск развития сахарного диабета и ожирения, уверены исследователи из Каролинского института (Швеция). Они провели эксперимент и обнаружили, что употребление черного шоколада не вызывает значительного повышения сахара крови и выработки большого количества инсулина. Ученые даже зафиксировали снижение заболеваемости сахарным диабетом 2 типа и небольшое уменьшение массы тела среди людей, регулярно получавших черный шоколад. По мнению ученых, благоприятное действие черного шоколада связано с содержащимися в нем антиоксидантами – флавоноидами. В ходе исследования выяснился еще один интересный факт: оказывается для мужчин наименее полезен белый шоколад, а для женщин – молочный.



5. Тёмный шоколад помогает похудеть.

Темный шоколад снижает тягу к вредным продуктам, уверены ученые из универистета Копенгагена (Дания). Этот продукт не только богат антиоксидантами, но и снижает тягу к жирному, сладкому и соленому. В ходе эксперимента учёные набюдали, как влияет потребление темного и молочного шоколада на организм молодых людей, которые ничего не ели в течение 12 часов. Еще через 5 часов испытуемым дали полноценно пообедать. Оказалось, что 100-граммовая плитка черного шоколада не только утоляет голод, но и снижает аппетит, что нельзя сказать о молочном шоколаде. Так, после чёрного шоколода волонтёры съели значительно меньше пищи, и что особенно важно, ели очень мало солёного, сладкого и жирного. По мнению ученых, тёмный шоколад помогает сократить потребеление калорий на 15%.



6. Шоколад полезен для сердца и сосудов.

Исследование, которое проводили ученые из Университета Сан-Диего, показало, что темный шоколад, содержащий вещества флаванолы, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным свойствами, полезен для сердца. 30 добровольцев употребляли по 51 г чёрного шоколада (70% какао) и столько же белого молочного шоколада (0% какао) в течение 15 дней. Участникам измеряли давление, кровоток и циркуляцию липидов в крови до и после эксперимента. Тесты показали, что те, кто ел чёрный шоколад, имели более высокий уровень «хорошего» холестерина.



Но все исследователи сходятся в одном: с шоколадом важно не переборщить. Во-первых, рекомендуют есть не белый или молочный, а именно чёрный качественный шоколад с содержанием какао не меньше 70%, желательно — без сладких добавок вроде вафель или карамели. Во-вторых, и с таким шоколадом стоит проявлять умеренность, ведь в нём довольно много калорий. Оптимальная "доза" — 30-50 граммов в день.

