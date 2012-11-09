Из-за землетрясения в Гватемале пострадали 1,2 млн людей

Общее число жертв землетрясения, произошедшего в Гватемале, достигло 52 человек, количество пострадавших оценивается в 1,2 млн человек.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил Президент Гватемалы Отто Перес Молина.

Зоной бедствия объявлены департаменты Сан-Маркос, Кесальтенанго, Киче и Уэуэтенанго.

Магнитуда землетрясения составила 7,2. Стихия разрушила и повредила в общей сложности более двух тысяч домов.

Президент заявил, что это землетрясение стало самым сильным в стране за последние 36 лет.

В 1976 году в результате мощных подземных толчков в Гватемале погибли около 23 тысяч человек, ранение получили 70 тысяч человек.