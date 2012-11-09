Продукты, которые подавляют гормон стресса

Уровень стресса и тревоги помогут снизить ягоды, какао и орехи. В то же время углеводы и кофеин, традиционно считающиеся способами борьбы со стрессом, могут лишь усилить это состояние.

Черника, персики, какао помогут справиться со стрессом, а кофе и сладости, наоборот, усилят это состояние.

К таким выводам пришли американские ученые, составившие список антистрессовых продуктов, сообщает Living Green Magazine.

Черника. Высокая активность антиоксидантов в этой ягоде снижает уровень гормона стресса кортизол.

Персики. Содержит натуральное успокоительное.

Какао. Флавоноиды обладают сильным релаксационным свойством; кроме того, в какао присутствует фенилэтиламин, химическое вещество, улучшающее настроение.

Шпинат. Улучшает общую реакцию организма на стресс.

Семена подсолнечника. Источник фолиевой кислоты, которая способствует выработке допамина. Тот, в свою очередь, контролирует эмоции.

Грецкие орехи. Доказано, что унция орехов в день может поддерживать нормальный уровень артериального давления.

В свою очередь, кофеин и сладости, а также углеводы в целом, которыми обычно заедают стресс, не приводят к нужному результату, лишь обостряя проблемы.