Высокобелковая диета помогает похудеть

Сидящие на диете люди, отдающие предпочтение высокобелковой пище, теряют больший вес, чем те, кто получает из продуктов меньше белка и больше углеводов. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Австралии в Аделаиде, проанализировав результаты 24 исследований, в которых участвовали в общей сложности 1 063 человека.

Испытуемые были поделены на две группы: одна придерживалась высокобелкового стиля питания (85 г белка в день для человека весом 68 кг), а другая сидела на диете со стандартным количеством белка (49 г). Потребляемые обеими группами продукты содержали мало жиров и были низкокалорийными.

В зависимости от длительности исследований подопытные сбросили от 1 до 11 кг. Однако те, кто ел больше белка, в среднем за 12 недель потеряли на 800 г больше и избавились от большего количества жира. При этом испытуемые из разных групп не имели различий в изменении кровяного давления, уровня холестерина или маркеров риска диабета.

Объяснить, почему обилие белка в рационе помогает худеть, учёные пока не могут. Возможно, организм затрачивает больше энергии и сжигает больше калорий для переработки белка в сравнении с углеводами. Ещё одна версия: белок помогает сохранить мышечную массу, которая сжигает больше калорий, даже когда тело находится в покое.

Отчёт о работе опубликован в издании American Journal of Clinical Nutrition.

Напомним, что сейчас около двух третей американцев имеют избыточный вес. А к 2030 году более половины жителей 39 штатов будут ожиревшими.

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