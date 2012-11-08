Как кризис влияет на ожирение? Приводит ли фастфуд к болезни Альцгеймера? Зависит ли фертильность от качества питания? Западная пресса рассказывает о новейших исследованиях в области медицины и диетологии.

"Злоупотребление фастфудом - причина болезни Альцгеймера?" - вопрошает в заголовке Daily Mail. Болезнь Альцгеймера - одна из величайших медицинских проблем нашей эпохи, но ее истинные причины доселе неизвестны, а эффективных лекарств не существует, напоминает журналист Джером Бёрн.

Сегодня растет популярность версии, что болезнь Альцгеймера сродни сахарному диабету второго типа. А его причины, на взгляд газеты, давно известны: "переедание, особенно злоупотребление фастфудом, который богат сахаром, рафинированными углеводами и жирами". Организм привыкает к избытку инсулина в крови, и потребность в инсулине еще более возрастает, пока клетки не начинают отторгать инсулин.

Между тем, по последним исследованиям, инсулин очень важен для мозга: он защищает нервные клетки и стимулирует запоминание. Ученые обнаружили: если мозг отторгает инсулин, формируются атеросклеротические бляшки - классический симптом болезни Альцгеймера.

Повышенный уровень сахара может наносить мозгу и прямой ущерб, отмечает газета. В Калифорнийском университете, проводя эксперименты на крысах, впервые доказали: "Рацион, богатый фруктозой, в долгосрочный период негативно влияет на способность заучивать и помнить информацию".

А австралийские ученые обнаружили: у стариков, страдающих диабетом, мозг усыхает в два с половиной раза быстрее, чем у тех, кто не страдает этой болезнью. "Наибольшее усыхание наблюдается в лобной доле, которая ведает многими функциями, нарушенными при болезни Альцгеймера", - говорится в статье.

Много вопросов остается без ответов, но вышеизложенная гипотеза - еще один резон потреблять меньше рафинированных углеводов, заключает газета.

Вышеизложенное особенно актуально в период экономического кризиса. "Кризис провоцирует ожирение", - предостерегает в заголовке La Voz de Galicia. Потребители покупают более дешевые и, следовательно, менее питательные продукты, сообщают неназванные журналисты агентства EFE, ссылаясь на доклад с говорящим названием "Поколение XXL". Исследование провела социологическая компания IPSOS на материале 85 стран.

Между тем "65% населения планеты проживает в странах, где от болезней, связанных с ожирением, умирает больше людей, чем от последствий недоедания", говорится в статье.

17% опрошенных назвали главной помехой для здорового образа жизни цены на некоторые продукты питания. "Например, в Британии уже значительно упали продажи телятины, свежих овощей и фруктов", - говорится в статье. Спрос на печенье и пиццу, наоборот, вырос за последние 5 лет. "Продажи органических продуктов за последний год снизились на 15%. 23% потребителей бросили посещать тренажерные залы", - говорится в статье. Между тем ожирением уже страдают 23% британцев и 34% американцев.

"Чем питаться, чтобы иметь детей?" - ставит вопрос El Mundo. Влияние питания на репродуктивные функции человека - одна из главных тем на медицинском конгрессе Общества репродуктивного здоровья США, проходящем сейчас в Сан-Диего, поясняет корреспондент Айноа Ириберри.

"Много говорилось о том, что современный рацион питания, богатый жирами и углеводами, - причина предполагаемого ослабления сперматозоидов у мужчин в развитых странах. Но исследования - например, свежая публикация в Human Reproduction - пока узки по охвату и противоречивы", - говорится в статье.

Как бы то ни было, докладчики конгресса представили свои выводы на этот счет. Например, Мириам Афейче из Гарвардского университета и ее соавторы сочли, что продукты из цельного молока негативно влияют на качество спермы, так как в них содержится много эстрогена.

Другие исследователи занялись пока малоизученной темой - влиянием питания на успех или неуспех экстракорпорального оплодотворения. Так, датские ученые обнаружили: у пациенток, которые потребляли больше белков и меньше углеводов, шансы забеременеть выше.

Был также проведен специальный эксперимент. "Была отобрана группа пациенток, которые говорили, что потребляют много углеводов и мало белков. Их призвали изменить тенденции питания и провести на новой диете два месяца. Затем имела место вторая попытка ЭКО. После смены режима питания формирование бластоцитов возросло с 19% до 45%, а доля беременных выросла с 17% до 83%", - говорится в статье.

Инопресса