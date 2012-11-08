Люди чаще умирают зимой

Принято считать, что более теплый климат позитивно сказывается на здоровье человека. Однако, согласно работе Госпиталя Гуд Самаритан, климат не играет большой роли. Человек в любом случае больше рискует умереть от сердечного приступа зимой, пишет The Daily Mail.

Ученые сделали этот вывод, сравнив даты смерти людей, проживающих в теплых и холодных частях Штатов (принималась во внимания информация из Калифорнии, Техаса, Аризоны, Джорджии, Пенсильвании и Массачусетса). Оказалось, разницы почти не было.

В целом же смертность общая и, вызванная проблемами с сердцем или инсультом, повышалась зимой на 26-36% по сравнению с летом. Данные колебания отмечались вне зависимости от местных климатических условий.

Значит, дело не в низкой температуре, констатирует руководитель изыскания Брайан Шварц из Университета Нью-Мексико. По его мнению, люди могут привыкать к локальным изменениям климата, даже если они переехали, и для них отличия зимней температуры и летней начинают играть важную роль.

Плюс, на зиму приходится всплеск гриппа. Это еще один фактор риска смерти. Как было доказано, высокий уровень распространенности респираторных инфекций негативно влиял на статистику смертей от проблем с сердцем.

Меддэйли