Найдено одно необычное свойство кофе

Немецкие ученые изучили влияние кофеина на мышление. Выяснилось, что 2-3 чашки кофе в день не только поднимают настроение, но и повышают остроту восприятия мозгом слов с "хорошим" значением.

Ранее исследования показали, что во время чтения люди воспринимают слова с позитивным смыслом лучше и быстрее, чем нейтральные или негативные слова. Также изыскания установили, что кофеин повышает остроту мышления и внимание.

Психологи из Рурского университета в Германии провели эксперимент, призванный изучить оба эти эффекта, пишет сайт Wissenschaft. Они разбили 66 добровольцев на две группы. Одни получали плацебо, а другие употребляли 200 миллиграммов кофеина (что соответствовало 2-3 чашкам кофе) за 30 минут до выполнения тестовых заданий. Во время теста добровольцы должны были понять в словах с переставленными буквами их правильный смысл. Как и ожидалось, все участники смогли узнать "добрые" слова быстрее, чем негативные или нейтральные. Результаты также показали, что более явно этот эффект наблюдался у группы, принимавшей кофеин. Как отметили ученые, стимулятор повышал скорость узнавания слов непропоционально и довольно избирательно: он эффективно действовал в случаях, когда надо было "узнать" хорошие слова, но почти не оказывал нужного воздействия при определении негативных или нейтральных слов.

Ученые объясняют подобное действие кофеина тем, что он, стимулируя выработку дофамина, вызывающего чувство удовольствия, влияет при этом на зоны мозга, ответственные за речь и язык. По мнению ученых, дофамин помогает мозгу в обработке именно позитивных ощущений и впечатлений.

Российская газета