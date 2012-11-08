Смех помогает похудеть

Греческие ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что 10-15 минут смеха сжигает от 10 до 40 калорий. Получается, что за год благодаря одному только смеху можно похудеть на 2 кг, передает trimm.ru.

Давно известно, что смех улучшает настроение и борется со стрессом. И вот теперь выявлен еще один положительный эффект этого несомненно приятного занятия.

При этом оказалось, что мужчины смеются интенсивнее, чем женщины. Самый долгий приступ непрерывного смеха длился 45 секунд.