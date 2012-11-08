Смех помогает похудеть
13:23, 08 ноября 2012Зарубежные новости
0
10-15 минут смеха сжигает от 10 до 40 калорий
Греческие ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что 10-15 минут смеха сжигает от 10 до 40 калорий. Получается, что за год благодаря одному только смеху можно похудеть на 2 кг, передает trimm.ru.
Давно известно, что смех улучшает настроение и борется со стрессом. И вот теперь выявлен еще один положительный эффект этого несомненно приятного занятия.
При этом оказалось, что мужчины смеются интенсивнее, чем женщины. Самый долгий приступ непрерывного смеха длился 45 секунд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter