Зима опасна для сердца
Такой вывод сделали американские ученые
Зимой повышается риск умереть от сердечного приступа или инсульта. Такой вывод сделали американские ученые.
Они сравнили даты смерти людей, одни из которых проживали в теплых штатах США, а другие – в холодных. Эксперты пришли к выводу, что риск смерти не зависит от климата, в котором проживает человек, однако общая смертность зимой повышается на 26-36%, по сравнению с показателями лета.
По словам автора исследования Брайана Шварца из Университета Нью-Мексико, такой статистике может быть несколько объяснений. С одной стороны, сердечно-сосудистая система негативно реагирует на отличия зимней и летней температур. Кроме того, зимой происходит всплеск заболеваемости гриппом и простудами, осложнения которых могут стать смертельно опасными.