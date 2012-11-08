Зима опасна для сердца

Зимой повышается риск умереть от сердечного приступа или инсульта. Такой вывод сделали американские ученые.

Они сравнили даты смерти людей, одни из которых проживали в теплых штатах США, а другие – в холодных. Эксперты пришли к выводу, что риск смерти не зависит от климата, в котором проживает человек, однако общая смертность зимой повышается на 26-36%, по сравнению с показателями лета.

По словам автора исследования Брайана Шварца из Университета Нью-Мексико, такой статистике может быть несколько объяснений. С одной стороны, сердечно-сосудистая система негативно реагирует на отличия зимней и летней температур. Кроме того, зимой происходит всплеск заболеваемости гриппом и простудами, осложнения которых могут стать смертельно опасными.

likar.info