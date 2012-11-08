Ученые обнаружили планету, где климат пригоден для жизни

Ученые обнаружили планету, вращающуюся вокруг звезды, аналогичной Солнцу, которая может иметь климат, пригодный для существования жизни.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале "Астрономия и астрофизика", планета находится на идеальном расстоянии от своей звезды, за счет чего температура на ней не слишком высока или низка. По мнению ученых, на ней также могут быть запасы воды.

Масса планеты в семь раз превышает массу Земли.

Планета вращается вокруг своей оси, что еще больше увеличивает шансы на наличие каких-либо форм жизни на ее поверхности.

Отмечается, что за пределами нашей Солнечной системы были обнаружены сотни планет. Но среди них редко встречаются предположительно пригодные для существования жизни.

bbc.co.uk