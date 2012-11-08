Почему волосы становятся ломкими

Как лечить проблемные волосы и о каких проблемах внутри организма они сигнализируют, рассказал столичный трихолог, кандидат медицинских наук 55-летний Евгений Геращук.

"Сухие и ломкие волосы свидетельствует о недостатке кальция и витамина А. Нужно употреблять продукты, богатые этими веществами. Кальция много в фисташках, кунжутных семечках, сыре. Витамин А содержится в брокколи, моркови, рыбьем жире. "

По словам врача, волосы также становятся ломкими, когда есть проблемы с почками. Например, когда в них появляются камни. Поэтому таким людям надо провериться у уролога. Людям с сухими волосами раз в неделю нужно делать лечебную маску. Для этого смешивают 2 яйца, 2 столовые ложки оливкового масла и чайную ложку яблочного уксуса.

Смесь втирают в корни волос и распределяют по всей длине. Накрывают целлофановым пакетом и держат 30-40 минут, затем смывают.

"Жирные волосы - признак того, что есть проблемы в желудке или с обменом веществ. Нужно есть меньше специй, соленого и жирного. 40-летняя клиентка с жирными волосами мыла голову по два раза в день. Но от того жирность только росла, ибо от воды сальные железы работают активнее. Вместо этого посоветовал мыть голову частями: сегодня кончики, а завтра - основную часть."

Расчесывать жирные волосы лучше не касаясь головы, тогда жир будет меньше разноситься по волосам. Удобно носить короткую стрижку, пользоваться феном можно чаще.

Врач говорит, волосы выпадают от стрессов и депрессии, недостатке железа и фолиевой кислоты.

"Тем, у кого волосы выпадают, надо повышать гемоглобин. Для этого хорошо есть больше бобовых, яиц и печени. В норме ежедневно выпадает 60-100 волос, а если больше - срочно надо идти к врачу, иначе впоследствии волосы будут выпадать еще больше. "

Корни волос укрепляет сок редьки. Его смешивают с яйцом и держат на волосах около часа. Курс масок нужно продолжать полтора месяца. Расчесываться лучше деревянной рассческой, потому что железные поражают волосяные фолликулы и царапают кожу.

"Чтобы не появилась перхоть, нужно беречься от стрессов. Так как из-за постоянных переживаний страдает обмен веществ. Как только дает сбой - начинает действовать патогенный грибок на коже. Обычно он безопасен, но когда есть проблемы внутри организма, почти сразу провоцирует перхоть. "

От перхоти поможет маска из меда, репейного масла и яичного желтка. Ее надо делать минимум раз в неделю, пока кожа головы станет менее сухой.

gazeta.ua