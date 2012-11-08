В России при пожаре в жилом доме погибли 7 человек

Семь человек, в том числе трое детей, погибли сегодня в результате пожара в поселке Сарс Октябрьского района в Пермском крае России.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

Пожар произошел в двухэтажном 22-квартирном деревянном жилом доме. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. По данным краевого ГУМЧС, среди погибших - члены двух семей, состоящих соответственно из четырех и трех человек. В одной семьей было двое детей, в другой - один ребенок.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела семерых человек, двое из которых - дети в возрасте 8 и 16 лет. Всего в доме были зарегистрированы 72 человека. После возникновения пожара эвакуирован 51 человек, двое из которых госпитализированы с ожогами различной степени", - говорится в сообщении.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты, эксперты. Устанавливаются причины пожара.