В результате землетрясения в Гватемале погибло 48 человек

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 балла, произошедшее у тихоокеанского побережья Гватемалы, унесло жизни 48-ми человек. Ранено порядка двухсот. Об этом сообщил президент республики Отто Перес, передает ИТАР-ТАСС.

Практически все жертвы землетрясения зарегистрированы на территории департамента Сан-Маркос, расположенного на границе с Мексикой. Там же отмечены серьезные разрушения, масштабы которых пока точно не определены.

По данным гватемальских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 45-ти километрах к югу от берегов южного департамента Ретальулеу и в 191-м километре к западу от столицы страны.

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