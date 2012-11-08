Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на границе Мексики и Гватемалы.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 63 километрах южнее муниципалитета Сучьяте на юге Мексики.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.