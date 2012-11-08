Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на границе Мексики
09:41, 08 ноября 2012Зарубежные новости
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О жертвах не сообщается
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на границе Мексики и Гватемалы.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 63 километрах южнее муниципалитета Сучьяте на юге Мексики.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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