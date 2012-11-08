Женьшень – целебный корень с огромным количеством биологически активных веществ, которые так нужны нашему организму. Узнайте из нашей статьи, чем так хорош женьшень. Основные заслуги женьшеня:

Повышает работоспособность

Женьшень помогает справиться как умственной, так и физической нагрузкой. Капли женьшеня часто назначают при переутомлениях и авралах на работе.

Укрепляет иммунитет

Корень женьшеня воздействует на весь организм, укрепляя его основные функции. В том числе женьшень очень хорошо поднимает иммунитет человека и предотвращает развитие простудных заболеваний.

Улучшает сон и зрение

Прием женьшеня в первой половине дня способен избавиться от бессонницы и благотворно воздействует на зрение.

Заживляет раны и ожоги

Женьшень ускоряет обновление тканей, поэтому его часто назначают после операций для быстрейшего заживления ран, он очень эффективен при ожогах.

Благодаря своим целебным свойствам женьшень помогает при многих заболеваниях, а так же улучшает общее состояние организма. Регулярный прием женьшеня помогает оставаться здоровыми в любых погодных условиях, повышая иммунитет, а так же способствует регенерации тканей организма.

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