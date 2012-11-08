Тёмный сок - в 4 раза полезнее

Исследование сока, проведенное польскими учеными из Медицинского университета Варшавы, выявило, что при осветлении сок теряет большое количество полезных веществ. И в осветленном, и в неосветленном соке содержится большое количество полифенолов - антиоксидантов, которые препятствуют старению, защищая клетки от свободных радикалов.

Полифенолы оказывают благотворное влияние на стенки артерий, а некоторые их виды защищают от рака. Но в литре осветленного сока содержится 197,5 мг этих веществ, а в том же количестве неосветленного сока - 523,8 мг.