В России разбился самолет Як-18, погибли два человека

В Рязанской области России разбился самолет Як-18, погибли два человека.

Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС по Рязанской области.

«В 15 часов 50 минут 07.11.2012 в ЦУКС МЧС России по Рязанской области, поступило сообщение, что в поселке Пителино потерпел крушение самолет Як-18. По предварительной информации, в результате падения погибло два человека. Последующего возгорания не последовало», - говорится в сообщении.