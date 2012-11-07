Проверьте свое здоровье. Тест для женщин
Врачей посещайте регулярно
До 35 лет - 0
36-45 лет - 3
Более 45 лет - 5
Несоответствие роста и веса (рост в см – 100 = идеальный вес в кг)
На 5 кг - 0
На 10 кг - 1
На 15 кг - 2
На 20 кг - 3
На 30 кг - 4
Возраст, когда появилась первая менструация
11 лет - 0
12 лет - 1
13 лет - 2
14 лет - З
15 лет - 4
16 лет - 5
Возраст, когда наступила природная менопауза
40-45 лет - 0
46-50 лет - 1
51-56 лет - 2
Более 56 лет – 5
Имеете ли вы предменструальный синдром (головную боль, боль в пояснице, молочных железах)?
Да - З
Нет - 0
Количество абортов
Не было - 0
Один-два - 2
Более трех - 3
Возраст при первой беременности
До 20 лет - 0
От 20 до 25 - 1
Более 26 лет - 2
Возраст при первых родах
До 25 лет - 0
25-27 лет - 1
Старше 28 – 2
Мастит
Был - 3
Не было - 0
Разрез при мастите
Был - 3
Не было - 0
Травма молочной железы (удар, падение на грудь)
Не было - 0
Была - 3
Причина менопаузы
Естественная - 2
Искусственная (если удалены яичники и матка) - 4
Находите ли вы у себя при самообследовании что-то необычное?
Не нахожу - 0
Нахожу - 5
Выделения из сосков - 3
Испытываю постоянную боль - 2
Когда вы последний раз были у специалиста?
До 6 месяцев - 0
До года – 1
Больше года назад – 3
Если вы набрали:
Менее 10 баллов – риск заболеть раком молочной железы у вас минимальный, рекомендуется ежегодный осмотр у врача-гинеколога.
От 10 до 30 баллов – в ближайшие 3 месяца обязательно посетите врача-гинеколога.
Более 30 баллов – очень высокий риск появления у вас заболевания молочной железы, необходимо срочно обратиться к гинекологу, сделать УЗИ и маммографию.