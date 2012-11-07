Проверьте свое здоровье. Тест для женщин

Возраст

До 35 лет - 0

36-45 лет - 3

Более 45 лет - 5

Несоответствие роста и веса (рост в см – 100 = идеальный вес в кг)

На 5 кг - 0

На 10 кг - 1

На 15 кг - 2

На 20 кг - 3

На 30 кг - 4

Возраст, когда появилась первая менструация

11 лет - 0

12 лет - 1

13 лет - 2

14 лет - З

15 лет - 4

16 лет - 5

Возраст, когда наступила природная менопауза

40-45 лет - 0

46-50 лет - 1

51-56 лет - 2

Более 56 лет – 5

Имеете ли вы предменструальный синдром (головную боль, боль в пояснице, молочных железах)?

Да - З

Нет - 0

Количество абортов

Не было - 0

Один-два - 2

Более трех - 3

Возраст при первой беременности

До 20 лет - 0

От 20 до 25 - 1

Более 26 лет - 2

Возраст при первых родах

До 25 лет - 0

25-27 лет - 1

Старше 28 – 2

Мастит

Был - 3

Не было - 0

Разрез при мастите

Был - 3

Не было - 0

Травма молочной железы (удар, падение на грудь)

Не было - 0

Была - 3

Причина менопаузы

Естественная - 2

Искусственная (если удалены яичники и матка) - 4

Находите ли вы у себя при самообследовании что-то необычное?

Не нахожу - 0

Нахожу - 5

Выделения из сосков - 3

Испытываю постоянную боль - 2

Когда вы последний раз были у специалиста?

До 6 месяцев - 0

До года – 1

Больше года назад – 3

Если вы набрали:

Менее 10 баллов – риск заболеть раком молочной железы у вас минимальный, рекомендуется ежегодный осмотр у врача-гинеколога.

От 10 до 30 баллов – в ближайшие 3 месяца обязательно посетите врача-гинеколога.

Более 30 баллов – очень высокий риск появления у вас заболевания молочной железы, необходимо срочно обратиться к гинекологу, сделать УЗИ и маммографию.

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