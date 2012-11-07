Почему у человека теряется ощущение времени

Американские ученые выдвинули гипотезу, что процесс ощущения времени в мозгу децентрализован, сообщает издание Daily Mail.

Такие данные были получены в ходе нового исследования, проведенного учеными из университета Миннеаполиса.

Как отмечают исследователи, это не только расширяет возможности искусственного управления ощущением времени, но также может помочь объяснить, почему наше чувство времени меняется в разных ситуациях

Эксперимент проводился над макаками. Его целью было дать объяснение тому, почему в разных ситуациях мы ощущаем время по-разному, говорится в статье.

Например, когда человек находится в состоянии стресса, это оказывает влияние на количество таких химических веществ, как адреналин, который влияет на уровень нейронной активности.

«В нашей модели изменения скорости затухания активности достаточно для изменения ощущения времени», — говорит исследователь Жоффре Гоуз.

Отметим, в минувшем году специалисты технологического университета Гонконга доказали, что даже единичные фотоны не могут двигаться со скоростью выше скорости света в вакууме, что делает путешествия во времени еще менее возможными, чем считалось ранее.

Украинская газета