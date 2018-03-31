Лучшая для здоровья - рыба холодных морей

Ее ре­пу­та­ция в на­ших гла­зах прак­ти­чес­ки без­уп­реч­на. Хо­тя тех­но­ген­ное за­гряз­не­ние мо­рей, про­мыш­лен­ное раз­ве­де­ние ры­бы и иные ре­а­лии на­ших дней до­ба­ви­ли к те­ме не­ко­то­рые во­про­сы. Мы по­ста­ра­лись най­ти от­ве­ты на ос­нов­ные из них.

В дет­ст­ве у мно­гих из нас вы­ра­же­ние «рыб­ный день» вы­зы­ва­ло уны­ние. Еже­днев­но слы­ша о том, что ры­ба по­лез­на, мы по­сте­пен­но сми­ри­лись с этой мыслью и охот­но вы­би­ра­ем этот ди­е­ти­чес­кий про­дукт, хо­тя, если вду­мать­ся, зна­ем о нем не так уж мно­го. Как вы­би­рать и го­то­вить ры­бу? Ка­ко­вы ее ис­тин­ные пи­та­тель­ные пре­иму­щест­ва и где имен­но ис­кать зна­ме­ни­тую Оме­га-3?

А что если в ней ток­си­ны?

Из­ме­не­ния сре­ды оби­та­ния силь­но вли­я­ют на вод­ную фа­у­ну. Ор­га­низм ры­бы, как и че­ло­ве­ка, спо­со­бен на­кап­ли­вать тя­же­лые ме­тал­лы. Со­сто­я­ние оке­ан­ской фа­у­ны кон­тро­ли­ро­вать слож­но, по­это­му риск упо­треб­ле­ния за­гряз­нен­ных про­дук­тов дейст­ви­тель­но су­щест­ву­ет.

Не­ко­то­рые ви­ды круп­ной про­мыс­ло­вой ры­бы (та­кие, как ту­нец) про­хо­дят ре­гу­ляр­ные про­вер­ки со сто­ро­ны раз­ных не­за­ви­си­мых ор­га­ни­за­ций, но для боль­шинст­ва ви­дов по­доб­ных ис­сле­до­ва­ний не про­во­дит­ся. В ор­га­низ­ме мор­ских оби­та­те­лей мо­гут со­дер­жать­ся тя­же­лые ме­тал­лы, ртуть, ПХД (по­ли­хло­ри­ро­ван­ные ди­фе­нилы – про­из­вод­ные хло­ра).

Их кон­цент­ра­ция не долж­на пре­вы­шать пре­де­лов, уста­нов­лен­ных ев­ро­пей­ским за­ко­но­да­тельст­вом, ина­че ры­боп­ро­дук­ты не мо­гут по­сту­пать в про­да­жу. Что­бы сни­зить риск от­рав­ле­ния, мож­но го­то­вить фи­ле без шкур­ки и не ис­поль­зо­вать пе­чень. Ры­ба без че­шуи (на­при­мер, аку­ла или ры­ба-меч) боль­ше стра­да­ет от за­гряз­не­ния ми­ро­во­го оке­а­на: че­шуя дейст­ву­ет как барь­ер.

Опас­ность же за­гряз­не­ния ми­ро­во­го оке­а­на нефтью не­сколь­ко пре­уве­ли­че­на. На не­ко­то­рых участ­ках оке­ан­ско­го дна неф­тя­ные пла­с­ты под­хо­дят на­столь­ко близ­ко к по­верх­нос­ти, что сы­рая нефть са­ма про­са­чи­ва­ет­ся в во­ду. Нефть име­ет ор­га­ни­чес­кое про­ис­хож­де­ние, а в мор­ской во­де жи­вет ог­ром­ное ко­ли­чест­во бак­те­рий, ко­то­рые пи­та­ют­ся имен­но про­дук­та­ми ее рас­па­да. Био­ло­ги счи­та­ют, что да­же круп­ный раз­лив неф­ти (на­при­мер, в ре­зуль­та­те ава­рии тан­ке­ра) не мо­жет су­щест­вен­но по­вли­ять на мор­скую эко­сис­те­му: да­же без вме­ша­тельст­ва че­ло­ве­ка сре­да пол­ностью вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся за два-три го­да.

Ка­кая луч­ше – вы­ра­щен­ная или ди­кая?

У каж­дой есть свои пре­иму­щест­ва. Так, ис­кус­ст­вен­но вы­ра­щен­ная ры­ба про­хо­дит мно­жест­во про­ве­рок, сле­до­ва­тель­но, ве­ро­ят­ность за­гряз­не­ния хи­ми­чес­ки­ми ве­щест­ва­ми зна­чи­тель­но ни­же. С точ­ки зре­ния био­ло­гии куль­ти­ви­ро­ван­ная ры­ба пред­став­ля­ет со­бой тот же са­мый вид, что и ди­кая.

Не­зна­чи­тель­ные раз­ли­чия в пи­та­тель­ной цен­нос­ти и со­ста­ве опре­де­ля­ют­ся толь­ко кор­мом: ра­ци­он фер­мер­ской ры­бы, как пра­ви­ло, бо­лее обиль­ный». В то же вре­мя ей не при­хо­дит­ся пре­одо­ле­вать зна­чи­тель­ные рас­сто­я­ния и при­род­ные пре­пят­ст­вия в по­ис­ках мест для не­ре­с­та, она за­щи­ще­на от ес­тест­вен­ных вра­гов. По­это­му ры­ба с мор­ских ферм и пру­до­вых хо­зяйств всег­да бо­лее жир­ная – сто­ит учи­ты­вать ее по­вы­шен­ную ка­ло­рий­ность.

Реч­ная или мор­ская?

Ра­зу­ме­ет­ся, в пер­вую оче­редь этот вы­бор – де­ло вку­са. Од­ним нра­вит­ся реч­ная ры­ба, дру­гие пред­по­чи­та­ют мор­скую, и каж­дый в чем-то вы­иг­ры­ва­ет. Если за­бо­тить­ся о собст­вен­ном здо­ровье, луч­ше все­го вы­би­рать ры­бу хо­лод­ных мо­рей: ло­со­ся, мак­рель, сель­дь. Она осо­бен­но бо­га­та по­ли­не­на­сы­щен­ны­ми жир­ны­ми кис­ло­та­ми ти­па „Оме­га“, ко­то­рые по­ло­жи­тель­но вли­я­ют на сер­деч­но-со­су­дис­тую сис­те­му. В боль­шинст­ве ви­дов реч­ной ры­бы это­го ин­гре­ди­ен­та нет, за­то она бо­га­та лег­ко­ус­во­я­е­мым и низ­ко­ка­ло­рий­ным бел­ком.

Пре­сно­вод­ная ры­ба осо­бен­но под­хо­дит тем, кто ста­ра­ет­ся сни­зить вес. С дру­гой сто­ро­ны, ры­ба, осо­бен­но мор­ская, чрез­вы­чай­на бо­га­та раз­лич­ны­ми со­ля­ми, пе­ре­из­бы­ток ко­то­рых мо­жет ока­зать­ся от­нюдь не по­ле­зен для лю­дей, у ко­то­рых на­ру­шен ми­не­раль­ный об­мен.

Как опре­де­лить све­жесть ры­бы?

По за­па­ху: све­жая мор­ская ры­ба пах­нет во­дой, а ха­рак­тер­ный «рыб­ный» дух – как раз не луч­ший при­знак. Че­шуя долж­на быть блес­тя­щей, гла­за – про­зрач­ны­ми. Све­жесть за­мо­ро­жен­ной ры­бы опре­де­лить не­сколь­ко труд­нее, единст­вен­ное, что вы мо­же­те сде­лать в про­цес­се вы­бо­ра и по­куп­ки, – это про­сле­дить, что­бы по­верх­ность рыбь­ей туш­ки не бы­ла по­вреж­де­на.

Как луч­ше ее хра­нить?

Ос­нов­ное бо­гат­ст­во ры­бы – не­на­сы­щен­ные жи­ры; они очень быст­ро окис­ля­ют­ся, а по­то­му хра­нить све­жую ры­бу до­ста­точ­но труд­но: она быст­ро при­о­бре­та­ет ам­ми­ач­ный за­пах. Ее сле­ду­ет дер­жать в хо­ло­диль­ни­ке и упо­тре­бить в те­че­ние двух дней – если она бу­дет под­вер­гать­ся теп­ло­вой об­ра­бот­ке, или же од­но­го – если вы со­би­ра­е­тесь го­то­вить ее ина­че (со­лить, ма­ри­но­вать, по­да­вать в ви­де са­ши­ми, кар­пач­чо).

За­мо­ро­жен­ная ры­ба мо­жет хра­нить­ся око­ло двух ме­ся­цев. Хо­тя про­цесс за­мо­роз­ки вли­я­ет на вкус ры­бы, на ее пи­та­тель­ной цен­нос­ти это поч­ти не ска­зы­ва­ет­ся, если пол­ностью со­блю­де­на тех­но­ло­гия об­ра­бот­ки. Пов­тор­но за­мо­ра­жи­вать ры­бу ни в ко­ем слу­чае не­льзя.

Дол­гое ее хра­не­ние по­сте­пен­но умень­ша­ет кон­цент­ра­цию в ней ви­та­ми­нов А и В, ко­то­рые час­тич­но пе­ре­хо­дят в во­ду или жир. Это мож­но ис­поль­зо­вать – на­при­мер, го­то­вить ры­бу «в собст­вен­ном со­ку» или ис­поль­зо­вать во­ду, по­лу­чив­шу­ю­ся в ре­зуль­та­те от­та­ива­ния (уже мы­той) ры­бы, для со­уса.

Во­до­рос­ли вмес­то пи­ще­вых до­ба­вок

Во­до­рос­ли со­дер­жат при­мер­но в ты­ся­чу раз боль­ше йо­да, чем ры­ба и ра­ко­об­раз­ные. Не­до­ста­ток это­го эле­мен­та (ве­ро­ят­ность его вы­со­ка в кон­ти­нен­таль­ных об­лас­тях) мо­жет при­вес­ти к про­бле­мам со щи­то­вид­ной же­ле­зой со все­ми вы­те­ка­ю­щи­ми из них серь­ез­ны­ми по­следст­ви­я­ми.

Что­бы удов­летво­рить по­треб­ность че­ло­ве­чес­ко­го ор­га­низ­ма в йо­де (150 мик­ро­грам­мов в день), взрос­ло­му до­ста­точ­но съедать 30 мил­ли­грам­мов су­хих мор­ских во­до­рос­лей или 210 мил­ли­грам­мов све­жих. Де­тям же до че­ты­рех лет йо­да тре­бу­ет­ся в два ра­за мень­ше.

На­чать мож­но с ма­ло­го: по­ку­пать не­боль­ши­ми пор­ци­я­ми са­ла­ты из мор­ской ка­пу­с­ты, об­ра­тить вни­ма­ние на рес­то­ра­ны япон­ской кух­ни, вы­би­рать при­пра­вы и со­усы с до­бав­ле­ни­ем во­до­рос­лей. Да­же те, ко­му по­на­ча­лу вкус во­до­рос­лей ка­жет­ся не­при­выч­ным, в ито­ге на­чи­на­ют по­лу­чать удо­вольст­вие от тех или иных блюд на их ос­но­ве.

Вся ли ры­ба со­дер­жит Оме­га-3-кис­ло­ты?

Жир­ные по­ли­не­на­сы­щен­ные кис­ло­ты, по­лез­ные для здо­ровья ко­жи и сер­деч­но-со­су­дис­той сис­те­мы, со­дер­жат­ся пре­иму­щест­вен­но в жир­ной ры­бе, оби­та­ю­щей в хо­лод­ных во­дах. Но не­ко­то­рые ви­ды пре­сно­вод­ных рыб то­же со­дер­жат этот по­лез­ный ком­по­нент – на­при­мер, карп и угорь.

Эти ви­ды ры­бы хо­ро­шо вы­ра­щи­ва­ют­ся в не­во­ле, но, как пра­ви­ло, в ди­кой ры­бе со­дер­жа­ние по­ли­не­на­сы­щен­ных жир­ных кис­лот по­че­му-то вы­ше. Со­ле­ная ры­ба (сель­дь, ло­сось), ко­то­рая так по­пу­ляр­на в Рос­сии, то­же со­дер­жит кис­ло­ты ти­па «Оме­га» – они не раз­ру­ша­ют­ся при по­доб­ной об­ра­бот­ке.

И, хо­тя при за­сол­ке не­ко­то­рые ве­щест­ва (бел­ки, ми­не­ра­лы, во­до­раство­ри­мые ви­та­ми­ны) пе­ре­хо­дят в рас­сол, пи­ще­вая цен­ность со­ле­ной ры­бы поч­ти не сни­жа­ет­ся, так как пос­ле об­ра­бот­ки она луч­ше усва­ива­ет­ся ор­га­низ­мом. Но сле­ду­ет пом­нить о вы­со­кой кон­цент­ра­ции со­ли: она раз­дра­жа­ет сли­зис­тую же­луд­ка, из­ме­ня­ет вод­ный ба­ланс и уве­ли­чи­ва­ет на­груз­ку на поч­ки».

Как час­то нуж­но есть ры­бу?

Что­бы по­лу­чать до­ста­точ­ное ко­ли­чест­во оме­га-кис­лот, ко­то­рые участ­ву­ют в син­те­зе не­об­хо­ди­мо­го нам ви­та­ми­на D, нуж­но есть жир­ную ры­бу ти­па мак­ре­ли или ло­со­ся ми­ни­мум два ра­за в не­де­лю.

Не­жир­ные сор­та мо­гут стать пол­но­прав­ным по­став­щи­ком бел­ка для ор­га­низ­ма, а если ими по­ча­ще за­ме­нять мя­со, огра­ни­чит­ся ко­ли­чест­во на­сы­щен­ных жир­ных кис­лот, в из­быт­ке со­дер­жа­щих­ся в мяс­ных про­дук­тах, что, в свою оче­редь, по­мо­жет под­дер­жи­вать нор­маль­ный уро­вень хо­лес­те­ри­на в кро­ви.

Фрук­ты мо­ря: пре­иму­щест­ва и не­до­стат­ки

Плю­сы. Мол­люс­ки и ра­ко­об­раз­ные очень вкус­ны и без­уп­реч­ны с точ­ки зре­ния хи­ми­чес­ко­го со­ста­ва. Бо­га­тые бел­ка­ми и осо­бен­но оли­го­э­ле­мен­та­ми, они низ­ко­ка­ло­рий­ны, по­лез­ны и счи­та­ют­ся де­ли­ка­те­сом. У каж­до­го ви­да мол­люс­ков осо­бые свойст­ва.

На­при­мер, ми­дии очень бо­га­ты же­ле­зом, уст­ри­цы – цин­ком, а пе­ту­шок-ру­ди­та­пес – единст­вен­ный мол­люск, со­дер­жа­щий Оме­га-3 кис­ло­ты. Ка­чест­во во­ды на мор­ских фер­мах, в ко­то­рой вы­ра­щи­ва­ют­ся и вы­лав­ли­ва­ют­ся «да­ры мо­ря», под­вер­га­ет­ся кон­тро­лю, так что риск за­гряз­не­ния хи­ми­чес­ки­ми ве­щест­ва­ми не­ве­лик. Прак­ти­чес­ки все мо­реп­ро­дук­ты яв­ля­ют­ся ис­точ­ни­ком йо­да.

Ми­ну­сы. В пер­вую оче­редь это це­на. Кро­ме то­го, мо­реп­ро­дук­ты обя­за­тель­но долж­ны быть све­жи­ми: хра­нят­ся они не­дол­го, и ве­ро­ят­ность от­рав­ле­ния ве­ли­ка. Если у вас есть хо­тя бы ма­лей­шее со­мне­ние, об­жарь­те их, а еще луч­ше – и во­все не ешь­те. Мо­реп­ро­дук­ты – один из мощ­ных ал­лер­ге­нов, по­это­му тем, кто от при­ро­ды скло­нен к ал­лер­ги­чес­ким ре­ак­ци­ям, сле­ду­ет со­блю­дать ос­то­рож­ность.

Прав­да ли, что ры­ба лег­че пе­ре­ва­ри­ва­ет­ся, чем мя­со?

В от­ли­чие от мя­са, она со­дер­жит боль­ше вла­ги, мень­ше жи­ров, и она быст­рее пе­ре­ва­ри­ва­ет­ся. Это осо­бен­но ка­са­ет­ся не­жир­ной ры­бы, та­кой как мор­ской язык или пик­ша, ко­то­рая за­дер­жи­ва­ет­ся в же­луд­ке не доль­ше двух ча­сов. Бо­лее жир­ные сор­та ры­бы оста­ют­ся там при­мер­но столь­ко же, сколь­ко пти­ца или мя­со, то есть 3-4 ча­са.

Что та­кое су­ри­ми?

Кра­бо­вые па­лоч­ки, кра­бо­вая со­лом­ка и т.д. – это рыб­ный фарш: фи­ле пе­ре­ма­лы­ва­ют, пе­ре­ме­ши­ва­ют, тща­тель­но про­мы­ва­ют и очи­ща­ют так, что­бы по­лу­чил­ся про­дукт прак­ти­чес­ки без цве­та, за­па­ха и вку­са.

Пос­ле это­го в рыб­ную мас­су до­бав­ля­ют под­слас­ти­те­ли, рас­ти­тель­ное мас­ло, крах­мал, кон­сер­ван­ты, ста­би­ли­за­то­ры, уси­ли­те­ли вку­са, аро­ма­ти­за­то­ры (со вку­са­ми кра­бов, кре­ве­ток…) и кра­си­те­ли. Су­ри­ми ли­ше­ны мно­гих по­лез­ных свойств на­ту­раль­ной ры­бы, в них зна­чи­тель­но мень­ше бел­ков, за­то мно­го са­ха­ра и со­ли, по­треб­ле­ние ко­то­рых со­ве­ту­ют огра­ни­чи­вать спе­ци­а­ли­с­ты по во­про­сам пи­та­ния.

По­лез­но ли де­тям па­ни­ро­ван­ное рыб­ное фи­ле?

Все за­ви­сит от со­от­но­ше­ния в этих из­де­ли­ях ры­бы и жи­ров: для де­тей луч­ше вы­би­рать про­дук­ты, со­дер­жа­щие боль­ше 50% ры­бы и мень­ше 5% жи­ров. Ка­ло­рий­ность па­ни­ро­ван­ных блюд до­воль­но вы­со­ка, но ры­ба в па­ни­ров­ке вы­зы­ва­ет у ма­лы­шей ку­да боль­ший ин­те­рес, чем прос­то отвар­ная или при­пу­щен­ная.

Мож­но при­го­то­вить кро­ке­ты (ма­лень­кие круг­лые кот­ле­ты) из рыб­но­го пю­ре. Де­ти с боль­шим удо­вольст­ви­ем едят те сор­та ры­бы, ко­то­рые по сво­ей кон­сис­тен­ции на­по­ми­на­ют мя­со, на­при­мер, тун­ца, сем­гу или ры­бу-меч.

Но в дет­ском пи­та­нии луч­ше со­кра­тить ко­ли­чест­во кон­сер­ви­ро­ван­ной, коп­че­ной и со­ле­ной ры­бы. В каж­дом из этих про­дук­тов есть до­пол­ни­тель­ные ве­щест­ва: на­при­мер, коп­че­ная ры­ба со­дер­жит фе­но­лы (они уси­ли­ва­ют за­пах коп­че­нос­ти), кис­ло­ты, кар­бо­ниль­ные со­еди­не­ния, ко­то­рые вли­я­ют на био­хи­мию клет­ки, так что в боль­ших ко­ли­чест­вах коп­че­ная ры­ба не при­не­сет поль­зы и взрос­лым.

Рыб­ные кон­сер­вы мо­гут со­дер­жать кра­си­те­ли, вы­зы­ва­ю­щие ал­лер­гию, кон­сер­ван­ты (они есть во всех кон­сер­вах, срок год­нос­ти ко­то­рых пре­вы­ша­ет шесть ме­ся­цев). В не­боль­ших ко­ли­чест­вах эти ве­щест­ва (со­ли, кис­ло­ты, сор­бат ка­лия, нит­ра­ты и нит­ри­ты) от­но­си­тель­но без­вред­ны. Но нит­ра­ты и нит­ри­ты спо­соб­ны на­кап­ли­вать­ся в ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка и от­ри­ца­тель­но вли­я­ют на ге­мо­гло­бин, ли­шая его спо­соб­нос­ти пе­ре­но­сить кис­ло­род в кро­ви.

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