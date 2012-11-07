Физическая активность снижает риск рака молочной железы, возможно, за счет снижения циркулирующих половых гормонов (эстрогенов и андрогенов). Также физические нагрузки могут регулировать климактерические симптомы.

В небольшом количестве исследований изучалось влияние физической активности на уровни гормонов. Ни в одном не исследовался возможный эффект переходного периода на взаимосвязь нагрузок и уровней половых гормонов. У 391 женщин, находящихся в переходном периоде, оценивалась степень физической активности по данным анкетирования 4 раза за 10 лет. Также определялись уровни эстрадиола, ЛГ, ФСГ, тестостерона, DHEAS, рост и масса тела.

Отмечена обратная взаимосвязь уровня эстрадиола, тестостерона и физической активности в подгруппе поздней фазы переходного периода. Значимых различий уровней других гормонов выявлено не было. Полученные данные указывают на наличие особого окна в переходном периоде, когда физическая активность обратно пропорциональна уровням эстрадиола и тестостерона.