Как пища влияет на сон

Не стоит переедать на ночь! Ужин должен быть за два-три часа до сна, преимущественно овощно-фруктовой. Английские ученые заметили, что когда люди выпивали в восемь часов вечера стакан теплого молока, они спокойнее спали и реже просыпались.

Лучшее средство от бессонницы - свежие овощи и фрукты, соки из них. Ведь крепкий сон длится тогда, когда в организме достаточно тех веществ, которые обеспечивают определенные биохимические процессы в мозге. Это витамины С, В3, В6. Чай, шоколад и другие продукты, которые содержат кофеин, употреблять не следует. Негативно действует на состояние нервной системы алкоголь, даже рюмочка за ужином или после него.

Старинные рецепты для улучшения засыпания напоминает С. Ильина: есть 4-5 раз в день по 50 граммов рассыпчатой гречишной каши; съесть луковицу за 20 минут до сна; выпить 0,5 стакана свежего сока капусты за 40-50 мин. до сна.

Советы Ванги: перед сном съедать по столовой ложке меда; спать на подушке, набитой хмелем или лесным сеном, или положить под голову березовый веник.