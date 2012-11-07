Правила этикета для больных гриппом и ОРВИ

Профессор Джон Оксфорд из медицинской школы Куин Мери в Лондоне разработал и опубликовал специальные правила этикета и гигиены для больных гриппом.

Профессор сообщил, в первую очередь, больным гриппом не нужно при чихании или кашле закрывать лицо руками, на которые попадают вирусы из организма. Лучше это сделать с помощью рукава или согнутой в локте рукой. Это поможет избежать перенесения вирусов при рукопожатии.

Также носовые платки должны быть одноразовыми, но ни в коем случае не тканевые, так как на последних создаются оптимальные условия для размножения микроорганизмов.

Ну и самое главное, по мнению профессора Оксфорда, научиться правильно мыть руки. Это надо делать регулярно и всякий раз после того, как закрываешь лицо руками. Мыть руки нужно обязательно горячей водой с мылом и чем дольше, тем лучше.

С помощью таких простых правил, по мнению ученого, можно значительно снизить уровень заболеваемости гриппом и остановить распространение вирусной инфекции.