Физкультура укрепит иммунитет

Выполнение физических упражнений помогает укрепить иммунную систему, доказали ученые из Университета штата Небраска.

В исследовании принимали участие 16 человек, переживших рак. Они перенесли химиотерапию, которая нанесла существенный ущерб их иммунной системе. Эксперты изучили образцы их крови до начала тренировок и после окончания 12-недельного курса. Обнаружено, что после прохождения программы тренировок уровень изношенных клеток иммунной системы у всех участников снизился на 15%.

Физические упражнения помогут укрепить иммунитет и при обычном вирусном заболевании, прокомментировала результаты исследования его автор, доктор Лаура Байлек.

korzonews.info