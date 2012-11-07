Чем вреден солярий

Представители Международного агентства по изучению рака заявили, что солярий настолько же вреден для здоровья человека, как сигареты или мышьяк. Почему опасно загорать под «искусственным солнцем»?

Многолетние исследования позволили ученым сделать вывод, что солярий намного опасней для здоровья человека, чем предполагалось ранее. Ультрафиолетовые лучи в солярии оказывают на организм человека действие, подобно канцерогенам, и значительно увеличивают риск развития рака.

Так, регулярное принятие солнечных ванн в солярии увеличивает риск развития меланомы на 75%. Особенно уязвимы перед болезнью дети и люди в возрасте до 30 лет.

В солярии на кожу человека попадает повышенная концентрация ультрафиолетовых лучей, что необходимо для ускорения загара. Однако именно это и провоцирует развитие онкологии.

korzonews.info