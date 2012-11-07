Молоко в детстве – здоровье в старости

Употребление молока в детском возрасте имеет долгосрочные перспективы. Британские ученые из Школы Университета социальной и коммунальной медицины выяснили, что количество молочных продуктов, которые человек получает в детстве, влияет на его подвижность в пожилом возрасте.

Исследователи проанализировали результаты долгосрочного исследования, начавшегося еще в 1930-х годах. В ходе исследования эксперты наблюдали за 400 людьми, чтобы понять, как питание и образ жизни в детстве влияют на состояние здоровья в пожилом возрасте.

Обнаружено, что у пожилых людей, которые в детстве ели больше молочных продуктов, скорость ходьбы на 5% выше, а проблемы с устойчивостью походки встречаются на 25% реже. Ученые подчеркнули, что от баланса походки зависит риск переломов в пожилом возрасте.

likar.info