Окружающие запахи влияют на поведение человека, доказали ученые из Университета Южной Бретани. Например, запах свежеиспеченного хлеба делает людей добрее по отношению к незнакомцам.

В ходе исследования одну группу добровольцев попросили стоять у дверей пекарни, а другую – рядом с магазином одежды. Еще несколько участников, о которых не знали выше названные добровольцы, должны были перед ними как бы случайно ронять на асфальт свою вещь. Оказалось, что свою помощь предложили 77% участников, стоявших у пекарни, и только 52% тех, кто стоял у магазина.

Приятный запах делает людей альтруистами, резюмировали авторы исследования.

likar.info