Здоровое питание: в чём ошибки новичков

Начала правильно питаться? Купила несколько книг, прочла десяток статей, и наконец твердо знаешь единственно правильную формулу здорового питания? "Скорее всего, именно эта «единственно правильная формула» и свидетельствует о том, что ты ничего не смыслишь теме", - считает руководитель школы здорового питания MasterFood Петр Мунтиян.

«То что делают 80% современных сыроедов - невероятная дикость и неведение, - констатирует он. - Люди теряют энергию, вес, подрывают свое здоровье, потому что не подозревают, как правильно питаться». По словам Мунтияна, статистика касается не только сыроедов, но и большинства людей, выбравших для себя ту или иную систему питания, но не разобравшихся в ней до конца.

Он рассказал нам, по каким признакам можно отличить невежду. И если ты хотя бы частично узнаешь в нашем тексте себя - будь осторожна. Вероятно, тебе следует пересмотреть свои привычки и взгляды на «здоровый» образ жизни. Ведь в лучшем случае то, что ты делаешь - бесполезно, в худшем ты можешь серьезно навредить себе.

1. Игнорирование базовых принципов

«Глобальна все системы питания одинаковы: аюрведа, сыроедение, макробиотика, даоская система или питание горцев - все это одно и тоже, - уверен Мунтиян. - Новичкам же все эти подходы покажутся разными, и это выдает человека неподготовленного».

Петр поясняет: на самом деле базовые принципы здорового образа жизни одинаковы, отличия обусловлены только разными обстоятельствами.

«Почему система горцев отличается от питания жителей крайнего севера? Потому что у них разные условия жизни. Горцы едят мясо и молочные продукты, вегетарианцы - нет, но основывается их здоровье на другом, - подчеркивает эксперт. - Уловив эти базовые принципы, мы можем разработать индивидуальную систему питания для себя».

2. Свой и чужой

Из первого признака чаще всего выплывает второй: человек начинает делить людей на своих и чужих. «Если для кого-то слово «сыроед» означает «свой», а «не сыроед» ровняется «чужой» - это проблема. Например, очень часто такие люди искренне верят, что нельзя быть здоровым, кушая мясо. Или наоборот», - рассказывает Мунтиян.

3. Давай с нами

Вы наверняка сталкивались с людьми, которые остервенело пытались навязать окружающим свои новые взгляды или привычки. По мнению Мунтияна, такое поведение говорит: вам не стоит следовать этим советам, человек, дающих их, только в самом начале пути. «Попытки навязать свои взгляды не только свидетельствуют о неопытности, они еще и говорят, что у человека вскоре могут ждать серьезные психологические проблемы», - подытоживает Петр.

4. Акцент на продуктах

«Многие новички думают, что отказ от некоторых продуктов, автоматически сделает их здоровыми - это не так», - утверждает эксперт. Чаще всего «камнем преткновения» становиться животный белок, проще говоря мясо. Одни люди уверены, что отказавшись от него можно стать здоровым, другие придерживаются кардинально противоположных взглядов. На самом деле, продукты - это только маленький винтик в системе здорового питания. Правильный режим, индивидуальный подход, психология, гигиена - гораздо важнее, чем факт употребления или не употребления одного продукта.

Более того, по мнению тренера, современный человек, который проводит весь день в офисе не может вести здоровый образ жизни, независимо от того, какими продуктами он питается. Ведь без физической активности здоровье невозможно.

«Если человек болеет хотя бы раз в год - значит он ничего не понимает в здоровом образе жизни», - шокирует Мунтиян. - По-настоящему здоровый человек не болеет никогда, он даже просыпается по утрам всегда легко и в хорошем расположении духа». Мунтиян уверяет: если человек ведет здоровый образ жизни больше года, но продолжает периодически болеть - это серьезный звоночек. Значит такой человек глобально что-то делает не так и ему пора пересмотреть свои привычки.

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