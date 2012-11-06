Женщинам надо бросить курить до 30

Ученые призывают женщин бросить курить до того, как им исполнится 30 лет. В противном случае представительницы прекрасного пола рискуют потерять годы жизни.

Исследование показало, что женщины, отказавшиеся от курения в возрасте до 30 лет, теряют в среднем месяц своей жизни, а вот те, кто продолжает курить и дальше, сокращают продолжительность жизни минимум на 10 лет.

Эти данные были получены в ходе 15-летнего исследования, проведенного специалистами из Великобритании. Они изучили состояние здоровья более миллиона женщин, которые начали курить в 50-е и 60-е годы, пишет ВВС.

Кстати, мужчины тоже могут сохранить десяток лет жизни, отказавшись от сигарет до своего 30-летия. «Курильщики, будь они мужчинами или женщинами, прекратившие курить до достижения среднего возраста, в среднем сохраняют до 10 лет жизни», – пояснил Ричард Пето из Оксфордского университета.

korzonews.info