Рыба продлевает молодость кожи

Многочисленные исследования уже показали пользу рыбных блюд для здоровья людей. В новом исследовании американские дерматологи пришли к выводу, что рыбная диета помогает женщинам оставаться не только здоровыми, но и красивыми.

Специалисты обнаружили, что три «рыбных» дня в неделю являются профилактикой образования морщин, способствуют омоложению и свежести кожи лица. Ученые объясняют, что этот эффект достигается за счет жирных кислот омега-3, которыми богата жирная рыба.

Кроме того, для сохранения молодости кожи важно выпивать достаточное количество жидкости. Дерматологи также рекомендуют максимально ограничить кондитерские изделия в рационе, поскольку сахара негативно отражается на состоянии кожи.

likar.info